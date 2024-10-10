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"التضامن الاجتماعي" تكرم الموظفين المتميزين بالوزارة عن شهر سبتمبر

وزيرة التضامن تكرم
وزيرة التضامن تكرم الموظفين المتميزين، فيتو
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كرمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الموظفين المتميزين بديوان عام الوزارة عن شهر سبتمبر الماضي، وذلك تقديرًا لمجهوداتهم وتميزهم وإخلاصهم في العمل، مما ساهم في تحقيق نسب إنجاز عالية في معدلات العمل.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي على لقاء الموظفين المتميزين، وهم: رانيا عزت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، وحنان مصطفى مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، ورنا غنيم مدير الخط الساخن بالوزارة، ومحمد عطية استشاري تكنولوجيا المعلومات ومدير المشروعات بالوزارة، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار التقييم المؤسسي لكافة قطاعات الوزارة.

 

تحقيق نسب إنجاز كبيرة في خدمة المواطنين

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بأداء الموظفين وتميزهم في قيادة منظومة العمل، مما كان له أثر كبير في تحقيق نسب إنجاز كبيرة في خدمة المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال الخطوط الساخنة بالوزارة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم تكريم القائمين على قطاع خدمة المواطنين، وذلك في إطار سعى الوزارة الدائم نحو تحسين جودة الخدمات، مشددة على أن هذا التقليد سيتم إتباعه شهريًا بتكريم الموظفين المتميزين في إدارات وقطاعات الوزارة المختلفة، خاصة أنه من حق الموظف الذي يجيد أن يحظى بالتكريم المعنوي والمادي المناسب ليكون قدوة لبقية الموظفين العاملين بالوزارة وقطاعاتها.

ومن جانبهم، أعرب الموظفون عن سعادتهم بتكريم وزيرة التضامن الاجتماعي لهم، في تقليد يحدث للمرة الأولى داخل ديوان وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدين أن هذا التكريم يعد تكريم لكافة العاملين بالإدارات التابعة لهم، مشددين على استمرارهم في أداء مهامهم بنفس الدرجة من الكفاءة والتميز خلال الفترة المقبلة.

 

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