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ثقافة وفنون

شاهد؛ محمد علاء متهم بالخيانة الزوجية في برومو"وتر حساس"

مسلسل وتر حساس، فيتو
مسلسل وتر حساس، فيتو

يشارك الفنان محمد علاء في مسلسل  "وتر حساس"، الذي يبدأ عرضه من يوم الأحد، 27 أكتوبر الجاري على شاشة قناة ON، بطولة الفنانة صبا مبارك.

وتدور أحداث المسلسل في إطار دراما اجتماعية، تناقش الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة في إطار مشوق، حيث يظهر "علاء" في البرومو الرسمي للعمل وهو تتصارع عدة سيدات على حبه، فبينما تتهمه زوجته بالخيانة، ترد أخرى بأنه حب حياتها منذ أن كان عمرها 18 عامًا، فيما يتبادل هو الاعتراف بالحب مع سيدة ثالثة، وتتشابك الأحداث بسبب ذلك.

 

مسلسل وتر حساس 

 

"وتر حساس" من بطولة صبا مبارك ؛ وإنجي المقدم وهيدي كرم؛ ومحمد علاء؛  وأحمد جمال سعيد ومحمد العمروسي وهاجر عفيفي ولطيفة فهمي وتميم عبده وأحمد طارق نور ومحمد علي رزق، من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

 

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محمد علاء الفنان محمد علاء وتر حساس مسلسل وتر حساس صبا مبارك

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موعد عرض مسلسل "وتر حساس" على "ON"

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