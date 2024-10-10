جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة بيطرية وزراعية بقرية دندرة بقنا

نظمت جامعة جنوب الوادي، بمحافظة قنا ، قافلة بيطرية وزراعية بقرية دندرة بقنا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان ).

(بداية جديدة لبناء الإنسان )

وأشارت الجامعة في بيانها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" بأن القافلة الطبية البيطرية قامت بالكشف والعلاج لعدد 432 حالة من المواشى والحيوانات والأبقار والجاموس والاغنام والدواجن.

أضرار المضادات الحيوية وبدائلها

كما قامت القافلة بعقد ندوة توعوية بيطرية عن أمراض الدواجن وكيفية تحصين الدواجن وطرق التعامل مع المضادات الحيوية والتغذية السليمة للحيوانات وأضرار المضادات الحيوية وبدائلها.

وأضافت، أن القافلة الزراعية تضمنت ندوة عن محصول الموز وكيفية زراعته وتسميده وطرق مكافحة أمراضه ومكافحة الحشائش الضارة للمحصول كيفية عمل السماد العضوي وأهم الأصناف الجيدة لمحصول القمح والتي تصلح زراعتها بالمنطقة.