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طب أسنان قنا تحصد مركزا متقدما في اختبارات المجلس الصحي المصري

طب أسنان قنا،فيتو
طب أسنان قنا،فيتو

أعلنت جامعة جنوب الوادي، بمحافظة قنا حصول كلية طب الفم والأسنان، بالجامعة على المركز الرابع في اختبارات المجلس الصحي المصري ضمن كليات طب الفم والأسنان الأربع والثلاثين المشاركة في امتحان مزاولة المهنة دور أول لسنة 2024.

اختبار المجلس الصحي المصري


وأضافت الجامعة فى بيان لها، أن الجامعة حريصة على متابعة مخرجات العملية التعليمية وتأهيل الطلاب على نحو متميز لسوق العمل في إطار من الكفاءة والفاعلية.

وأكدت على أن اجتياز اختبار المجلس الصحي المصري يعد شرطا لمنح الترخيص لمزاولة المهنة لمدة خمس سنوات.

وأضاف الدكتور أحمد طلعت تميرك عميد كلية طب الفم والأسنان أن المجلس الصحي المصري  يقوم بعقد اختبارات مع الجهات المختصة المؤهلة لمزاولة المهن الصحية
 

ووجه تميرك الشكر لرئيس الجامعة ولنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على توجيه الدعم لمختلف القطاعات بالجامعة والحرص على تطوير العملية التعليمية وتنمية مهارات الدارسين وفقا لأحدث الممارسات.

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