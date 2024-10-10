الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انطلاق المباحثات المصرية الإريترية بأسمرة لترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الإفريقي والبحر الأحمر

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس إريتريا، فيتو
ads

انطلقت قبل قليل بالعاصمة الإريترية أسمرة، مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الإريتري "أسياس أفورقي".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الإريترية أسمرة، تلبيةً لدعوة من الرئيس الإريتري "أسياس أفورقي"، وكان الرئيس الإريتري أسياس أفورقي على رأس مستقبلي الرئيس السيسي.

 ترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر

ومن المقرر أن تتناول الزيارة بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، على النحو الذي يدعم عملية التنمية ويحقق مصالح شعوب المنطقة.


نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الإريتري السيسي الرئيس الاريتري اسياس افورقي العاضمة الإريترية أسمرة

مواد متعلقة

قمة إرتيرية صومالية بأسمرة قبل مباحثات الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصل إريتريا وأفورقي على رأس مستقبليه

وسط قلق إثيوبيا، أديس أبابا تترقب نتائج زيارة الرئيس السيسي لإريتريا

قمة ثلاثية بين مصر والصومال وإريتريا في أسمرة اليوم

تعرف على مجالات التعاون بين مصر وإريتريا تزامنا مع زيارة السيسي لأسمرة

أمن القرن الأفريقي والبحر الأحمر يتصدر المباحثات المصرية الإريترية في أسمرة

السيسي يتوجه إلى إريتريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

السيسي: حريصون على تعزيز التعاون مع تونس والتصدي لتحديات الأمن القومي العربي

الأكثر قراءة

مصدر يكشف حقيقة إيجابية عينة محمود بنتايك

هل ترتفع أسعار الوقود بعد تصريحات رئيس الوزراء بالعمل باقتصاد الحرب؟

بعد فوز ودي، بتروجت يسخر من أبناء ميت عقبة: أعدنا ترميم قلعة الزمالك الرياضية

ستتحسن الأحوال في مصر، خبير يكشف طفرة اقتصادية قادمة مع استقرار أوضاع السودان

في عيد ميلاده السبعين، تفاصيل الحالة الصحية لمحمد منير

وسط قلق إثيوبيا، أديس أبابا تترقب نتائج زيارة الرئيس السيسي لإريتريا

بتروجت يفوز على الزمالك وديا

سيراميكا ينتظر رد القندوسي لتقديم عرضه رسميا للأهلي

منوعات

المزيد

عالم يتوقع حدوث أعاصير مدمرة قبل نهاية القرن

تطوير أقمار استشعار لإرسال البيانات من مدار الأرض بسرعة فائقة

علماء روس يبتكرون تقنية لزيادة مقاومة المعادن للتآكل

حماية "VIP "، أمن المغنية تايلور سويفت يثير الجدل في بريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار البيض اليوم الخميس 10- 10- 2024 في الأسواق

أسعار الشوفان اليوم الخميس 10- 10-2024 في الأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 10-10-2024 في الأسواق

سعر الإسترليني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024

المزيد

انفوجراف

الطيران المصري لم يشارك في حرب السودان.. رسائل مهمة من الخارجية لقائد ميليشيا الدعم السريع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا اعترض الكافرون على بشرية الرسول؟، الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم المطعم في المنام وعلاقته بالبعد عن ارتكاب الأخطاء والذنوب

ممكن حد يعمل لحد سحر بتعطيل الزواج؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية