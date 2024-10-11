الجمعة 11 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

قانون التأمينات، شروط تسوية المعاش أثناء فترة الخدمة، وهذه نسبة ما تتقاضاه

قانون التأمينات،
قانون التأمينات، فيتو

تسوية المعاش من الأمور التي يبحث عنها الموظف أثناء فترة الخدمة، وحدد قانون التأمينات والمعاشات شروط تسوية المعاش بالنسبة للموظف، حيث نصت المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي وافق عليه مجلس النواب بأنه يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.

 


شروط تسوية المعاش

ونص قانون التأمينات والمعاشات على شروط تسوية المعاش، فإذا نشأ عن إصابة العمل عجزًا كاملًا أو وفاة؛ تتم تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون، ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكما؛ إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة، جزءا من المعاش، عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من قانون التأمينات والمعاشات.

وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (21) من هذا القانون، يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.

 

 

ومع مراعاة حكم البند (2) من المادة (21)، إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم، لا تصل نسبته إلى (35%) استحق المصاب تعويضا بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.

ويكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالبنود  1.2.3.4 من المادة (45) من هذا القانون بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش المشار إليه بالمادة (163) من هذا القانون.

وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قانون التأمينات اصحاب المعاشات سن المعاش تسوية المعاش شروط تسوية المعاش

مواد متعلقة

قانون التأمينات، تعرف على حالات استحقاق وحرمان الأخت من معاش شقيقها بالقانون

القومية للتأمين: قانون التأمينات الجديد يضمن حماية اجتماعية كاملة للفلاح

قانون التأمينات والمعاشات، تعرف على قيمة بدل البطالة وشروط استحقاقها

تعرف على المزايا التى كفلها قانون التأمينات والمعاشات للمؤمن عليهم

الأكثر قراءة

بث مباشر لمباراة البرازيل ضد تشيلي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

عمولة الإيداع النقدي على شباك الفرع في بنك القاهرة

قانون الخدمة المدنية، 7 محظورات على الموظف تعرضه للجزاءات والفصل أثناء ساعات العمل

خلال يومين، اعتقال سوري ثالث في لبنان بتهمة "العمالة مع إسرائيل" (فيديو)

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها مصر ضد موريتانيا

اليوم، إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

محمود أبو الدهب: أؤيد تصريحات حسام حسن عن اتحاد الكرة

زادت رغم "خليها تعفن"، ارتفاع جديد يضرب أسعار اللحوم بالأسواق

منوعات

المزيد

ضحايا حفل تايلور سويفت، أول زيارة علنية للأميرة كيت بعد إنهاء علاجها الكيميائي (فيديو)

"إير فرانس" تحقق في تحليق إحدى طائراتها فوق العراق خلال الهجوم الصاروخي الإيراني

طلب غريب من مسؤولة أمريكية لسكان المناطق المهددة بالإعصار

طائرة تركية تهبط اضطراريا في أمريكا بعد وفاة قائدها

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 10-10-2024

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

سعر طن القصدير اليوم الخميس 10-10-2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد التوقعات بتلوث الهواء خلال الـ 48 ساعة المقبلة، إجراءات وقائية عاجلة من وزارة البيئة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 11-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 11-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 11-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية