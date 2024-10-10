رئيس الوزراء يتفقد جامعة طيبة التكنولوجية (صور)

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل زيارته اليوم إلى محافظة الأقصر، جامعة طيبة التكنولوجية، يرافقه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، والدكتور محمد إسماعيل خالد، أمين عام المجلس الأعلى للآثار.

واستقبل رئيس الوزراء ومرافقوه لدى الوصول إلى مقر الجامعة، الدكتور عادل زين الدين موسى، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد المنعم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث أجرى رئيس الوزراء جولة في حرم الجامعة، مصحوبًا بشرح من رئيسها حول إمكاناتها وخدماتها التعليمية، وشهد محاضرة في مجال تكنولوجيا الصناعات الخشبية.

وخلال تواجده في المحاضرة، أكد رئيس الوزراء للطلاب، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالتوسع في الكليات التكنولوجية، حيث تعتبرها فكرة غير تقليدية تسهم في إيجاد مسار يجمع بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي، لكونها توفر خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، تتيح تكوين خريج قادر على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بما يلمسه من إقبال الشباب على هذا النمط من الجامعات، بما يؤكد صحة وجهة نظر الحكومة انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في تنفيذ هذا العدد من الجامعات التكنولوجية، موضحا “أصبح لدينا عددٌ كبير منها”.

كما أبدى مدبولي سعادته بأن يكون عدد الفتيات بتلك الجامعات يساوي عدد الشباب وربما يزيد، لافتًا إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، ووزير التعليم العالي، أكدا له تفوق الفتيات في التعليم التكنولوجي والفني، ولذا فهو سعيد بالتجربة، ويتمنى أن يلمس المواطن أهمية هذا التوجه.

وعبر رئيس الوزراء عن تمنياته للطالبات والطلاب بالتوفيق في دراستهم، لافتًا إلى أن الجامعات التكنولوجية تتيح فرصًا لهم لاستكمال الدراسة الجامعية مع إمكانات عمل أكبر.

وحرص الدكتور مصطفى مدبولي، على معرفة الفرص التي تتيحها الجامعة للفتيات، حيث أشارت إحدى الفتيات إلى أنها من محافظة أسوان، وأن الجامعة تتيح لهن دراسة أسس التصميم كما تؤهلهم لمراحل متقدمة تصل إلى التنفيذ، كما توفر الجامعة برامج لتعليم السلامة والصحة المهنية، وهي تخصص مهم بالجامعة، بينما لفت أحد الشباب إلى أن الجامعة تتيح للشباب فرصًا للتدريب العملي في الورش، واستعرض جانبًا من فرص التدريب التي تقدمها الجامعة، في مجالات مهمة تساعد الطلاب في تهيئة كافة الفرص، وتؤهلهم لفرص العمل.

كما شهد رئيس مجلس الوزراء، محاضرة عملية تدريبية في مجال تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، إلى جانب المرور على مبنى المعامل والورش، وتفقد معرضًا لمنتجات الطلاب، واستمع إلى شرح من الطلاب حول بعض المنتجات، ووجه وزير التعليم العالي بأن يتم التنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لإتاحة دعم مالي وفني لتنفيذ أحد مشروعات الطلاب الخاصة بإعادة تدوير المخلفات من الإطارات وغيرها.

وأشاد مدبولي بمشروعات أخرى من بينها مشروع باسم "متحف الحضارات" ويتيح مشاهدة للآثار من خلال تقنيات افتراضية، وعددا من المشروعات ذات الصلة بالتغذية الصحية.

وخلال الجولة، أوضح رئيس جامعة طيبة التكنولوجية أن الجامعة أنشئت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٢٣ بتاريخ ٣ أغسطس ٢٠٢٢ وتتبع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، حيث تقام على مساحة 130.4 ألف م2، مع امتداد مستقبلي لمباني الجامعة بنحو 10.5 ألف م2.

ولفت الدكتور/ عادل زين الدين موسى؛ إلى أن الجامعة تضم كلية تكنولوجيا الصناعات والطاقة، وتقدم برنامجي تكنولوجيا التصنيع الغذائي، وتكنولوجيا الصناعات الخشبية، بالإضافة إلى كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وتقدم برامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية، وتكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر، وبرنامج الأغذية والمشروبات، مضيفًا أن الدراسة في الجامعة بنظام الفصلين الدراسيين، ولا تقل مدة الفصل الدراسي الواحد عن 15 أسبوعا بالإضافة إلى أسبوع امتحانات، كما يمثل التدريب والتطبيقات الميدانية واكتساب المهارات نسبة 60% على الأقل من البرنامج الدراسي، كما تمنح الجامعة الدرجات العلمية الآتية: الدبلوم العالي المهني في التكنولوجيا في التخصص، البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص، والماجستير المهني في التكنولوجيا في التخصص، والدكتوراة المهنية في التكنولوجيا في التخصص.

وأضاف رئيس الجامعة أنها تشمل مبانٍ مهمة في مقدمتها مبنى الإدارة المركزية، بسعة تشغيل 2500 طالب، ومبنى الورش والمعامل ومكاتب السياحة والفندقة التدريبية، ومبنى المسرح بسعة تشغيل 370 طالبا، وسكن أعضاء هيئة التدريس، بسعة تشغيل 20 مدرسا، وسكن الطلبة بسعة 180 طالبا، وسكن الطالبات بسعة تشغيل 58 طالبة.

ولفت إلى أن مكونات الجامعة تضم أيضًا المطعم والكافتيريا، بسعة تشغيل 630 فردا، ومسجدا بسعة 300 مصلي، كما تحتوي الجامعة على 5 ملاعب رياضية، ملاعب خماسية وسلة ومتعدد، وبالنسبة لتجهيزات ذوي الهمم يوجد بكل مبنى رامبات خاصة بهم للدخول والخروج كما يوجد حمامات خاصة لهم بكل مبنى وغرف سكنية للطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن لهم مسارات مخصصة بجميع مباني الجامعة.



وأكد موسى، أن رؤية "جامعة طيبة التكنولوجية"؛ تتمثل في الإسهام الفعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتوفير التعليم التكنولوجي بالجودة والكفاءة التي يتطلبها سوق العمل وتحقق التميز والإبداع والريادة العالمية بما يكفل الاستقلالية والاكتفاء الذاتي ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

وأضاف أن الجامعة تستهدف تقديم تعليم تكنولوجي مميز من خلال برامج علمية ذات جودة عالية في التعليم الجامعي والدراسات العليا وتأهيل الخريجين بمستوى متميز من المعرفة ومهارات الإبداع التكنولوجي قادر على المنافسة والعمل الجماعي والابتكار وتحقيق ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي وفق المعايير المعتمدة عالميًا والإسهام بفاعلية في تلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وإنتاج بحوث ودراسات علمية وتكنولوجية وإبداعية ذات صلة بالتحديات المحلية والإقليمية.

من جانبه، عرض الدكتور محمد عبد المنعم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جانبًا من أنشطة الجامعة والشراكات المتعددة، حيث أشار إلى أنه تم إبرام عدد من البروتوكولات واتفاقيات التعاون بين الجامعة وعدة أطراف، بينها مذكرة تفاهم مع مكتبة مصر العامة بالأقصر تهدف إلى التعاون المشترك لخلق جيل قادر على التحدي والتطور والابتكار والتعلم، ملم بثقافة وحضارة الأقصر العريقة، وتطوير ودعم المخترعين والمبتكرين الشباب؛ والتعاون بين الجانبين في تمكين ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، إلى جانب بروتوكول تعاون مع جامعة الأقصر لتعظيم الاستفادة القصوى من إمكانيات الجامعتين من أجل المشاركة في دعم وخدمة العملية التعليمية الأكاديمية والعملية، وفقًا لحاجة العمل بمحافظة الأقصر تحقيقًا لرؤية مصر المستدامة 2030.

كما تم إبرام بروتوكول التعاون بين جامعة طيبة التكنولوجية وجامعة جنوب الوادي يهدف إلى التعاون بين الطرفين في مجالات التعاون التقني والفني والتكنولوجي، وكذا بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لتطوير تكنولوجيا التعليم؛ مصنع BEDO؛ والذي يهدف إلى تبادل الخبرات المتنوعة وتحقيق التكامل في القدرات البحثية وكذلك التسويقية والإنتاجية لكل منهما، إلى جانب إبرام بروتوكول تعاون مع فندق شتايجن برجر أشتي يهدف إلى إعداد أجيال واعدة من العاملين في مجال الفنادق، مؤكدًا اهتمام الجامعة بتدريب طلاب الكلية وتأهيلهم لسوق العمل وبما يتوافق مع متطلباته المتطورة، تأكيدًا لهدف الجامعة الأساسي وهو تخريج طالب متميز متعدد المهارات، مؤهل للعمل مباشرة، من خلال تكثيف الجانب العملي والذي يمثل 60% من الدراسة بالجامعة.

وأضاف: تم أيضًا إبرام بروتوكول تعاون بين جامعة طيبة التكنولوجية ومنظمة إيناكتس مصر بهدف تعظيم الاستفادة من إمكانيات الطرفين؛ لخدمة التوسع في نشر فكر ريادة الأعمال والابتكار، بالإضافة إلى دعم رواد الأعمال من الشباب، وتقديم الاستشارات الفنية لأصحاب المشاريع الناشئة، وتيسير حصول المشاريع الواعدة على فرص تمويلية واستثمارية، إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون مع مصنع "كيم تك" للأجهزة العلمية والمعملية"chem.tech" بهدف تبادل الخبرات عبر الاستفادة من الأبحاث العلمية للجامعة وتدريب طلاب الجامعة خاصة أبناء محافظات الدلتا داخل المصنع وتوفير فرص عمل لهم، وربط البحث العلمي بالصناعة والتفاعل مع المجتمع، وتنسيق الزيارات الميدانية لمقر المصنع في المدينة الصناعية بمركز بلطيم في محافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة) ويهدف إلى تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات والمعلومات العلمية والبحثية في المجال المختلفة، ودعم مشاريع التنمية العمرانية، وتعزيز التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في مشاريع التنمية العمرانية في مدينة طيبة الجديدة.

كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة طيبة التكنولوجية ومؤسسة "هنجملها" للتنمية المستدام، لتعزيز التعاون والعمل المشترك لنشر الوعي البيئي من خلال زراعة الأشجار في نطاق الجامعة، وتوعية طلاب الجامعة وحثهم على المشاركة في مبادرات وحملات التشجير كأحد المحاور للتخفيف والتكيف مع ظاهرة تغير المناخ، وبروتوكول تعاون بين جامعة طيبة التكنولوجية وشركة مصر للسياحة لتقديم خدمات حجز تذاكر طيران وخدمات سياحية وتدريب طلاب الجامعة، وبروتوكول تعاون بين جامعة طيبة التكنولوجية ومركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات لتفعيل الحصول على شهادات أساسيات التحول الرقمي.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أنه تم إنشاء عدد من المراكز والوحدات، تشمل إنـشاء مركز رعاية المبتكرين والنوابغ بالجامعة، الذي يهدف إلى وضع آليات علمية دقيقة ومستدامة لاكتشاف الطلاب الموهوبين والنابغين والمبدعين، وتوفير بيئة تتيح للموهوبين إبراز قدراتهم وتنمية إمكاناتهم ومواهبهم، وكذلك العمل على تحويل المركز إلى حاضنة لكافة الموهوبين والنابغين والمبدعين من طلاب الجامعة بمختلف الكليات، كما تم إنشاء برنامج تكنولوجيا خدمات الأغذية والمشروبات بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية ويعد من البرامج الواعدة بالجامعة والذي بدأت الدراسة فيه لأول مرة خلال العام الجامعي 2023/2024م، ويستهدف تخريج كوادر تكنولوجيين يجيدون تقديم خدمات ذات جودة عالية.