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أخبار مصر

«البحوث الإسلامية» يختتم مراحل اختيار مبعوثي الأزهر لدول العالم

مبعوثي الأزهر
مبعوثي الأزهر

 اختتم مجمع  البحوث الإسلامية اليوم فعاليات المقابلات الشخصية لمدرسي ووعاظ الأزهر الشريف المتقدمين لمسابقة الابتعاث إلى الخارج، حيث استمرت المقابلات على مدار أربعة أيام.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، السفير ياسر شعبان مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، السفير أحمد فريد نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية وشئون الوافدين، ونواب رئيس الجامعة وعدد من أساتذة وعمداء كليات جامعة الأزهر.

 

محمد الضويني: اختيار أفضل العناصر لتمثيل مصر والأزهر في مختلف دول العالم

 وقال فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، إن لجنة المقابلات الشخصية ركزت على عدة معايير لتقييم المتقدمين تمثلت في جوانب عدة منها: الثقافة العامة، والسمات الشخصية، والتنمية المهنية، والتطوير والابتكار، والتحصيل العلمي، وذلك لاختيار أفضل العناصر المتقدمة على تمثيل مصر والأزهر الشريف في مختلف دول العالم، مضيفًا أن الابتعاث الخارجي لدول العالم يمثل أحد ركائز رسالة الأزهر الشريف العالمية والتي تولي لها الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا لما تمثله من قوة ناعمة لمصر في الخارج.

 

أمين البحوث الإسلامية: مبعوثي الأزهر يقومون بأدوار مهمة  على المستوى التعليمي والدعوي

 فيما أوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي، أن مبعوثي الأزهر يقومون بأدوار مهمة سواء على المستوى التعليمي أم الدعوي، ونقل رسالة الأزهر ومنهجه القائم على الوسطية والاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية، إضافة إلى القدرة على مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات، موضحًا أن لجنة المقابلات حرصت على الشفافية الكاملة في اختيار أفضل المتقدمين في المجالات المختلفة سواء الشرعية أم العلوم الثقافية التي تضمنتها المسابقة.

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