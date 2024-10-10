الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الكهرباء: مشروع الربط مع السعودية يدخل الخدمة في مايو 2025

مشروع الربط الكهربائي
مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي

تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على الانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي والذي يهدف الي تبادل القدرات الكهربائية بقدرة 3000 ميجاوات بين أكبر شبكتين في المنطقة العربية، كما يتيح لمصر إمكانية تصدير الطاقة إلي دول الخليج العربي وقارة آسيا.

مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم الانتهاء من الحفر الأفقي الموجه للمواسير التي يتم وضع الكابلات بها تحت مياه البحر الأحمر في منطقة الشعب المرجانية وذلك للحفاظ عليها حيث لا يمكن وضع المواسير بدونها كي لا يتم تدمير الشعب المرجانية.

مراحل دخول مشروع الربط الكهربائي للخدمة

وأوضحت المصادر أن المرحلة الأولي من المشروع تدخل الخدمة في مايو من العام المقبل 2025 بقدرة 1500 ميجاوات، وتبدأ المرحلة الثانية في الدخول للدخول في شهر نوفمبر من نفس العام بقدرة 1500 ميجاوات ليصل إجمالي القدرات الكهربائية المتبادلة إلى 3000 ميجاوات.

ويتكون المشروع من 3 محطات تحويل جهد عالي وهم محطة شرق المدينة المنورة ومحطة تبوك بالمملكة العربية السعودية ومحطة بدر شرق القاهرة، ويربط بين محطات المحولات خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 مترا وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلو مترا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وزارة الكهرباء وزارة الكهرباء والطاقة الكهرباء مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى

مواد متعلقة

الكهرباء تعلن مراحل بدء تشغيل مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي

وزير الكهرباء يستقبل سفير كوت ديفوار لبحث سبل دعم التعاون

الأكثر قراءة

مصدر يكشف حقيقة إيجابية عينة محمود بنتايك

هل ترتفع أسعار الوقود بعد تصريحات رئيس الوزراء بالعمل باقتصاد الحرب؟

بعد فوز ودي، بتروجت يسخر من أبناء ميت عقبة: أعدنا ترميم قلعة الزمالك الرياضية

ستتحسن الأحوال في مصر، خبير يكشف طفرة اقتصادية قادمة مع استقرار أوضاع السودان

في عيد ميلاده السبعين، تفاصيل الحالة الصحية لمحمد منير

وسط قلق إثيوبيا، أديس أبابا تترقب نتائج زيارة الرئيس السيسي لإريتريا

بتروجت يفوز على الزمالك وديا

سيراميكا ينتظر رد القندوسي لتقديم عرضه رسميا للأهلي

منوعات

المزيد

عالم يتوقع حدوث أعاصير مدمرة قبل نهاية القرن

تطوير أقمار استشعار لإرسال البيانات من مدار الأرض بسرعة فائقة

علماء روس يبتكرون تقنية لزيادة مقاومة المعادن للتآكل

حماية "VIP "، أمن المغنية تايلور سويفت يثير الجدل في بريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار البيض اليوم الخميس 10- 10- 2024 في الأسواق

أسعار الشوفان اليوم الخميس 10- 10-2024 في الأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 10-10-2024 في الأسواق

سعر الإسترليني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024

المزيد

انفوجراف

الطيران المصري لم يشارك في حرب السودان.. رسائل مهمة من الخارجية لقائد ميليشيا الدعم السريع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا اعترض الكافرون على بشرية الرسول؟، الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم المطعم في المنام وعلاقته بالبعد عن ارتكاب الأخطاء والذنوب

ممكن حد يعمل لحد سحر بتعطيل الزواج؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية