الكهرباء: مشروع الربط مع السعودية يدخل الخدمة في مايو 2025

تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على الانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي والذي يهدف الي تبادل القدرات الكهربائية بقدرة 3000 ميجاوات بين أكبر شبكتين في المنطقة العربية، كما يتيح لمصر إمكانية تصدير الطاقة إلي دول الخليج العربي وقارة آسيا.

مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم الانتهاء من الحفر الأفقي الموجه للمواسير التي يتم وضع الكابلات بها تحت مياه البحر الأحمر في منطقة الشعب المرجانية وذلك للحفاظ عليها حيث لا يمكن وضع المواسير بدونها كي لا يتم تدمير الشعب المرجانية.

مراحل دخول مشروع الربط الكهربائي للخدمة

وأوضحت المصادر أن المرحلة الأولي من المشروع تدخل الخدمة في مايو من العام المقبل 2025 بقدرة 1500 ميجاوات، وتبدأ المرحلة الثانية في الدخول للدخول في شهر نوفمبر من نفس العام بقدرة 1500 ميجاوات ليصل إجمالي القدرات الكهربائية المتبادلة إلى 3000 ميجاوات.

ويتكون المشروع من 3 محطات تحويل جهد عالي وهم محطة شرق المدينة المنورة ومحطة تبوك بالمملكة العربية السعودية ومحطة بدر شرق القاهرة، ويربط بين محطات المحولات خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 مترا وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلو مترا.