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ثقافة وفنون

وفاة الشاعر اللبناني شوقي أبي شقرا

شوقي أبي شقرا، فيتو
شوقي أبي شقرا، فيتو

توفى اليوم الشاعر اللبناني شوقي أبي شقرا عن عمر يناهز الـ 89 عامًا، بعد صراع مع المرض.

يعد الشاعر شوقي أبي شقرا واحد من أهم الشعراء اللبنانيين، حيث حاز على العديد من الجوائز وتناول كتاباته العديد من النقاد.

وولد أبي شقرا فى بيروت عام 1935م وانتقل بعدها ليعيش طفولته في رشميا، ثم فى بيروت.

كانت أول كتابات أبي شقرا بالفرنسية، ثم قصائد عمودية، لتكون بدايته الحقيقية من خلال قصائد تفعيلة مختلفة عن تلك التي دشنها الرواد العراقيون، قبل أن ينتقل إلى قصيدة النثر في ديوانه الثالث «ماء إلى حصان العائلة».

أعمال شوقي أبي شقرا

للشاعر الراحل أبي شقرا العديد من المجموعات الشعرية، ومنها:

  • أكياس الفقراء - 1959
  • خطوات الملك - 1960
  • ماء إلى حصان العائلة - 1962
  • سنجاب يقع من البرج - 1971
  • يتبع الساحر ويكسر السنابل ركضًا - 1979
  • حيرتي جالسة تفاحة على الطاولة - 1983
  • لا تأخذ تاج فتى الهيكل - 1992
  • صلاة الاشتياق على سرير الوحدة - 1995
  • ثياب سهرة الواحة والعشبة - 1998
  • سائق الأمس ينزل من العربة - 2000
  • نوتي مزدهر القوام - 2003
  • تتساقط الثمار والطيور وليس الورقة - 2005
  • ابجدية الكلمة والصورة، 2005
  • شوقي أبي شقرا يتذكر - 2017
  • عندنا الآهة والأغنية وجارنا المطرب الصدى- 2021
  • أنت والأنملة تداعبان خصورهنّ - 2023

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