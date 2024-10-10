وفاة الشاعر اللبناني شوقي أبي شقرا

توفى اليوم الشاعر اللبناني شوقي أبي شقرا عن عمر يناهز الـ 89 عامًا، بعد صراع مع المرض.

يعد الشاعر شوقي أبي شقرا واحد من أهم الشعراء اللبنانيين، حيث حاز على العديد من الجوائز وتناول كتاباته العديد من النقاد.

وولد أبي شقرا فى بيروت عام 1935م وانتقل بعدها ليعيش طفولته في رشميا، ثم فى بيروت.

كانت أول كتابات أبي شقرا بالفرنسية، ثم قصائد عمودية، لتكون بدايته الحقيقية من خلال قصائد تفعيلة مختلفة عن تلك التي دشنها الرواد العراقيون، قبل أن ينتقل إلى قصيدة النثر في ديوانه الثالث «ماء إلى حصان العائلة».

أعمال شوقي أبي شقرا

للشاعر الراحل أبي شقرا العديد من المجموعات الشعرية، ومنها:

أكياس الفقراء - 1959

خطوات الملك - 1960

ماء إلى حصان العائلة - 1962

سنجاب يقع من البرج - 1971

يتبع الساحر ويكسر السنابل ركضًا - 1979

حيرتي جالسة تفاحة على الطاولة - 1983

لا تأخذ تاج فتى الهيكل - 1992

صلاة الاشتياق على سرير الوحدة - 1995

ثياب سهرة الواحة والعشبة - 1998

سائق الأمس ينزل من العربة - 2000

نوتي مزدهر القوام - 2003

تتساقط الثمار والطيور وليس الورقة - 2005

ابجدية الكلمة والصورة، 2005

شوقي أبي شقرا يتذكر - 2017

عندنا الآهة والأغنية وجارنا المطرب الصدى- 2021

أنت والأنملة تداعبان خصورهنّ - 2023