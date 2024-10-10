الخميس 10 أكتوبر 2024
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محافظات

نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة بداية جديدة بقرية أبو تشت

المبادرة الرئاسية
المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بقرية أبو تشت

 تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، جهود الأجهزة المعنية بتنفيذ الأنشطة الخاصة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بقرية أبوتشت التابعة لمركز قنا.

 شاركت مديرية الصحة والسكان بعدد من القوافل الطبية استفاد منها 2212 مواطنا، وشاركت مديرية الأوقاف بعدد من القوافل والندوات التوعوية استفاد منها 90 مواطنا، ونظم فرع المجلس القومي للمرأة بقنا عدد من الندوات التثقيفية لتنمية الأسرة المصرية عن مناهضة العنف ضد المرأة لعدد 210 سيدات.

 

وحدة تكافؤ الفرص بقنا

 ونظمت وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالديوان العام ندوات توعية استفاد منها 100 مواطن، بينما نفذت مديرية الشباب والرياضة أنشطة رياضية استفاد منها 395 شابا وفتاة.

واستعرض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الخدمات المالية وغير المالية واستفاد منه 35 مواطن، ونظمت مديرية التموين قوافل بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتلقت طلبات تصحيح البطاقات التموينية لعدد 100 أسرة.

كما قامت مديرية القوى العاملة بتسجيل أسماء الشباب الراغبين في إيجاد فرص عمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، وذوي الهمم، وكذا تسجيل الراغبين في التدريب المهني علي مهن مختلفة وعقد ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية استفاد منها 7 مواطنين، ونظمت مديرية الزراعة بقنا، ندوة إرشادية زراعية لعدد 15 مزارعا.

 

طلبات تكافل وكرامة بقنا

 وتلقت مديرية التضامن الاجتماعى  طلبات الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة، وبطاقات الخدمات المتكاملة، فضلا عن تنفيذ ندوات وبرامج توعوية عن مشروعات التمكين الاقتصادي، وتنمية الأسرة والتي استفاد منها 1100 مواطن.

كما نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد من الندوات التثقيفية استفاد منها 100 مواطن، ونفذت الوحدة المحلية حملات نظافة استفاد منها 17000 مواطن، وعقدت مديرية التربية والتعليم عدد من الندوات والفعاليات استفاد منها 1410 مواطنين.

ونظمت هيئة قصور الثقافة ندوات ثقافية استفاد منها 102 مواطن، ونظمت مكتبة مصر العامة أنشطة ترفيهية وثقافية استفاد منها 569 شابا وفتاة، ونظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ندوة توعوية عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي لعدد 690 مواطنا.

كما شاركت مديرية الطب البيطري بتنظيم قوافل بيطرية وندوات إرشادية لعدد 320 مواطنا.

 وأجرت هيئة محو الأمية وتعليم الكبار امتحانات فورية لعدد 100 مواطن.

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الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان حازم عمر نائب محافظ قنا قرية أبوتشت قنا مركز قنا

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