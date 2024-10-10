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أخبار مصر

قمة إرتيرية صومالية بأسمرة قبل مباحثات الرئيس السيسي

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس الصومال، فيتو

أجرى الرئيس الإريتري أسياس أفورقي جلسة مباحثات موسعة مع رئيس الصومال الدكتور حسن شيخ محمود حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الزعيمان على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المهام الجسيمة المتمثلة في الحفاظ على سيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله ووحدته وهو شرط أساسيً لتنميته على خلفية التحديات الهائلة التي واجهتها البلاد في العقدين الماضيين.

كما أشار الزعيمان إلى أن بناء دولة قوية ومتقدمة يعتمد دائمًا على مؤسسات قوية وسيادية، بما في ذلك بنية دفاعية وأمنية قابلة للاستمرار

كما اتفق الجانبان على توسيع تعاونهما في مجالات أخرى ذات صلة لمعالجة التحديات الأخرى لبناء الدولة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الإريترية أسمرة، تلبيةً لدعوة من الرئيس الإريتري "أسياس أفورقي"، وكان الرئيس الإريتري أسياس أفورقي على رأس مستقبلي الرئيس السيسي.

 
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الرئيس الاريتري اسياس افورقي رئيس الصومال الدكتور حسن شيخ محمود الرئيس عبد الفتاح السيسي

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