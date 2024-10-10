قمة إرتيرية صومالية بأسمرة قبل مباحثات الرئيس السيسي

أجرى الرئيس الإريتري أسياس أفورقي جلسة مباحثات موسعة مع رئيس الصومال الدكتور حسن شيخ محمود حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الزعيمان على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المهام الجسيمة المتمثلة في الحفاظ على سيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله ووحدته وهو شرط أساسيً لتنميته على خلفية التحديات الهائلة التي واجهتها البلاد في العقدين الماضيين.

كما أشار الزعيمان إلى أن بناء دولة قوية ومتقدمة يعتمد دائمًا على مؤسسات قوية وسيادية، بما في ذلك بنية دفاعية وأمنية قابلة للاستمرار

كما اتفق الجانبان على توسيع تعاونهما في مجالات أخرى ذات صلة لمعالجة التحديات الأخرى لبناء الدولة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الإريترية أسمرة، تلبيةً لدعوة من الرئيس الإريتري "أسياس أفورقي"، وكان الرئيس الإريتري أسياس أفورقي على رأس مستقبلي الرئيس السيسي.



نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.