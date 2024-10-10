الخميس 10 أكتوبر 2024
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رياضة

تقارير: نجم منتخب المغرب يتعرض لإصابة قلبية ويخضع لعملية جراحية

مزراوي
مزراوي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تعرض نصير مزراوي لاعب منتخب المغرب ومانشستر يونايتد لإصابة في القلب.

وقالت صحيفة ذا صن البريطانية إن مدافع مانشستر يونايتد نصير مزراوي سيغيب عن الملاعب بسبب تشخيص إصابته باضطراب في ضربات القلب.


وتشير الصحيفة إلى أن مزراوي خضع لعملية جراحية لتصحيح الحالة حيث إن اللاعب عانى من مشاكل في القلب في الماضي.

وتابعت أن اللاعب المغربي الدولي سيغيب عن المباريات لمدة تتراوح بين  6 إلى 8 أسابيع.

 

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صحيفة ذا صن البريطانية لاعب منتخب المغرب مانشستر يونايتد منتخب المغرب نصير مزراوي

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