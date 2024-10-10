بعد تجاوز قياداتها سن الـ 80، اتجاه لتغييرات في لجنة المبيدات بوزارة الزراعة

تسود حالة ترقب داخل ديوان وزارة الزراعة خلال الأسابيع الأخيرة بعد اتجاه علاء فاروق وزير الزراعة إلى تنفيذ عدد من التغييرات في منظومة ملف المبيدات بالوزارة، وعلى رأسها لجنة المبيدات الآفات الزراعية والتي تعتبر واحدة من أهم لجان الوزارة التي يغلب على طبيعة عملها الحساسية الشديدة، كونها اللجنة المسئولة عن دراسة وتقييم طلبات تسجيل المبيدات المقدمة من قبل الشركات والمؤسسات، وهي بذلك تعتبر الجهة العلمية المسئولة عن الموافقة أو رفض استخدام المبيدات المختلفة في مصر.

مركز البحوث الزراعية وكليات الزراعة

وتضم اللجنة في عضويتها خبرات كبيرة في مجال المبيدات من مركز البحوث الزراعية وكليات الزراعة، إلى جانب مديري المعاهد والمعامل المتخصصة في مركز البحوث الزراعية.

ووفقا لمصادر مسئولة بوزارة الزراعة فإن رغبة وزير الزراعة في التغيير داخل اللجنة تأتي بعد أن أصبح وضع رئيسها الدكتور محمد عبد المجيد وعدد من أعضائها غير قانوني، حيث تجاوز رئيس اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة المدة القانونية للبقاء في مناصبهم، حيث تم التجديد للدكتور محمد عبد المجيد 13 مرة منذ تعيينه في منصبه في حين أن الحد الأقصى للتجديد هو 3 سنوات فقط.

وتولى الدكتور محمد عبد المجيد رئاسة لجنة المبيدات الزراعية في يوليو 2011 ومستمر في منصبه حتى الآن هو والدكتور محمد عبد الله صالح أمين عام اللجنة والدكتور مصطفى عبد الستار نائب رئيس اللجنة، حيث تجاوز ثلاثتهم سن الثمانين إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة من أصحاب الخبرات العلمية، منهم الدكتور محسن الجندي والدكتور منير داوود والدكتور مصطفى عباسي.

وحسب المصادر، فإن اللجنة في ظل حساسية وضعها وخطورة دورها على مستوى الاقتصاد والصحة العامة، تحتاج إلى تجديد الدماء لتواصل دورها الحيوي والهام الذي أدته خلال السنوات السابقة والمتعلق بمبيدات الآفات الزراعية والتي تعتبر واحدة من أهم عناصر الإنتاج الزراعي المرتبطة بجودة الإنتاجية إلى جانب خطورتها على الصحة العامة في حالة استخدامها دون ضوابط محددة.

كما كشفت المصادر عن أن عملية التغيير في ملف المبيدات في وزارة الزراعة قد تمتد إلى عدد من المعامل والمعاهد المرتبطة بلجنة المبيدات ومنها المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، والذي ترأسه الدكتورة هند عبدالله والتي تولت رئاسة المعمل في أغسطس 2020، وذلك ضمن خطة ضخ دماء جديدة في المعمل المرتبط بشكل وثيق بحركة الصادرات الزراعية المصرية، حيث يختص المعمل بتحليل عينات شحنات الصادرات الزراعية إلى جانب المشاركة في برامج رصد متبقيات المبيدات في الأسواق المحلية، وذلك في ظل الاحتياج إلى تطوير دور المعمل بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة لاستيعاب طموحات الدولة المصرية في النمو بحجم الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة أمامها، بعد أن أثبت هذا القطاع قدرته على جلب واردات جيدة من العملة الصعبة.



وأضافت المصادر أن الوزير أجرى تغيير أخير بمنظومة المبيدات بالوزارة بتكليف الدكتورة هالة يوسف الوكيل السابق للمعمل بمنصب مدير المعمل الذي شهد دوره نموا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وهو التكليف الذي ربما لن يستمر لمدة طويلة حيث تصل الدكتورة هالة يوسف لسن المعاش في الربع الأول من العام المقبل 2025 وإنه سيتم تصعيد عدد من القيادات الشابة في المعمل لتأهيلهم لخلافتها في ظل المبدأ الذي أرساه وزير الزراعة علاء فاروق بعدم التجديد للقيادات والموظفين ممن بلغوا سن المعاش إلا في بعض الحالات الاستثنائية.