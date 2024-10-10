الخميس 10 أكتوبر 2024
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رياضة

بتروجت يتقدم على الزمالك بهدفين في الشوط الأول

فريق الزمالك
فريق الزمالك

 تقدم فريق بتروجت على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بهدفين دون رد في الشوط الأول في اللقاء الودي المقام بينهما على ملعب بتروسبورت، في إطار استعدادات الفريق لبطولة السوبر المصري.

وحرص أحمد سليمان وحسين السيد عضوا مجلس إدارة نادي الزمالك على التواجد باستاد بتروسبورت، لحضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم الودية أمام بتروجت.

ويأتي ذلك من أجل مؤازرة الفريق قبل بطولة السوبر المحلي المقرر لها في الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري في الإمارات. 

ويخوض الزمالك ودية بتروجت بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود الشناوي.  

خط الدفاع: محمد حمدي – مصطفى الزناري – جيفرسون كوستا – أحمد محمود.

خط الوسط: زياد كمال – أحمد فتوح – محمد عاطف.

خط الهجوم:  اوفي إيجاريا – حسام أشرف – سامسون أكينيولا.

ادارة نادي الزمالك أحمد سليمان باستاد بتروسبورت الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك الزمالك ستاد بتروسبورت سامسون أكينيولا

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