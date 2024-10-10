الخميس 10 أكتوبر 2024
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حوادث

تأجيل محاكمة عاطل وسيدة متهمين بالتعدي على صاحب فرن بأوسيم

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة عاطل وسيدة متهمين بالتعدي على صاحب فرن وإحداث له عاهة مستديمة، بسبب خلافات بينهم بمنطقة أوسيم، لجلسة 4 نوفمبر المقبل، للاطلاع وحضور المحامي الأصيل.

 

صدر القرار برئاسة المستشار عماد عطية محمد، وعضوية المستشارين أقسم عبد الوارث عبد الحميد، وأيمن جاهين زعلوك، وأمانة سر أحمد رفعت وماجد منير.

 

وجاء في أمر الإحالة  في القضية رقم 5369 لسنة 2024 جنايات أوسيم، أن المتهم حمدان ش، ومنار م، 31 مارس 2024 بدائرة مركز شرطة أوسيم، أحدثا عمدًا بالمجني عليه محمد ع، بأنه على إثر خلاف لحظي بين المتهمة الثانية والمجني عليه استعانت بالثاني لمناصرتها، فأشهر صوب المجني عليه سلاح الأبيض، وكال له ضربات عدة استقرت بيده فحدثت إصابته التي نشأ من جرائها عاهة مستديمة تقدر نسبتها 60%.

 

وتابعت التحقيقات أن المتهمين حازا وأحرزا سلاحا أبيض (سكين) بدون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو مهنية.

 

وشهد المجني أنه عقب تلقيه اتصالا بنشوب مشاجرة بين شقيقه والمتهمين توجه لاستبيان الأمر وما أن أبصره المتهم الأول حتى سدد له ضريات متتاليات باستخدام سلاح أبيض سكين فأحدث إصابته والتي تسببت لديه من جرائها عاهة مستديمة.

 

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