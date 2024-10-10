الممثلة شين من آه تشارك في بطولة المسلسل الكوري “The Remarried Empress”

أعلنت وسائل الإعلام الكورية صباح اليوم الخميس عن تلقي الممثلة Shin Min Ah لسيناريو الدراما المرتقبة والمقتبسة عن الويبتون الذي يحمل نفس الأسم “The Remarried Empress” ذات الطابع التاريخي.

وردت وكالة الممثلة في بيان عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي المختلفة، موضحة نظر مين آه في النص “بايجابية شديدة"، ومؤكدة تطلع النجمة الكورية للعمل فى الدراما الجديدة المقتبسة من قصة الرسوم المفضلة لديها.

وأضافت الوكالة أن المحادثات بينهم وبين الجهة المنتجة للعمل تجري حاليًا للتوصل لإتفاق.

قصة مسلسل The Remarried Empress

مسلسل The Remarried Empress مقتبس من رواية على شبكة الإنترنت تحمل نفس الاسم، ويحكي قصة عن Navier، الإمبراطورة المثالية لإمبراطورية Dongdae، التي تختار الطلاق من زوجها الإمبراطور بعد أن علمت أنه يريد أن يجعل عشيقته إمبراطورة، ولكنها عاشت طيلة حياتها كإمبراطورة ولا يمكنها الحياة بشكل أخر لذلك تقرر الزواج من إمبراطور المملكة المنافسة لزوجها السابق.