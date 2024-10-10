مدبولي يبدأ جولة تفقدية موسعة للمشروعات الخدمية والتنموية بالأقصر

يبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية موسعة بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الأقصر.

ومن المقرر أن يرافق الدكتور مصطفى مدبولى عددا من الوزراء، لتفقد افتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية المختلفة بمراكز ومدن المحافظة.

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