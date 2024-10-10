غلق مزلقاني الرحمانية والطارف فى قنا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا ، عن غلف مزلقان الرحمانية 4 أيام، وذلك لتنفيذ أعمال التجديدات الخاصة بالسكك الحديدية الخاصة بمشروع تطوير نظم الإشارات بخط القاهرة / السد العالى.

مواعيد غلق المزلقان بقنا

سوف يتم غلق مزلقان الرحمانية لمدة أربعة أيام من السبت الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٢ م من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء وحتى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٥م، على أن يكون الطريق البديل مزلقان السلامية، ولذا لزم التنبيه والتنويه للمواطنين بالمركز لاتخاذ اللازم، ومنع أى مشكلات قد تنجم عن الغلق طوال تلك المدة المقررة لأعمال الصيانة.

غلق مزلقان الطارف

كما أعلنت عن غلق مزلقان الطارف لمدة سبعة أيام لتنفيذ أعمال التجديدات الخاصة بالسكك الحديدية، الخاصة بمشروع تطوير نظم الإشارات بخط القاهرة / السد العالى.

مواعيد الغلق

وسوف يتم غلق مزلقان الطارف لمدة سبعة أيام من الجمعة الموافق ٢٠٢٤/١٠/١١ م من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء وحتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٧م.

على أن يكون الطريق البديل مزلقان الشعانية، ولذا لزم التنبيه والتنويه للمواطنين.