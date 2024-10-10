الزمالك يختبر لاعب ليفربول السابق في ودية بتروجت

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم مع بتروجت وديا في إطار استعدادات الفريق لبطولة السوبر المصري ومن المنتظر أن يشارك اللاعب أوفي إيجاريا في اللقاء.

واجتاز أوفي إيجاريا لاعب ليفربول السابق الكشف الطبي داخل نادي الزمالك بنجاح، حيث خضع اللاعب لكشف طبي لمدة يومين في القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يشارك اللاعب في جزء من ودية الفريق أمام بتروجت، حيث يخضع للاختبار لمدة ٣ أيام في الزمالك قبل التعاقد معه للتأكد من جاهزيته.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.