قمة ثلاثية بين مصر والصومال وإريتريا في أسمرة اليوم

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة الإريترية أسمرة، في زيارةٍ تأتي تلبيةً لدعوة من أخيه الرئيس الإريتري "أسياس أفورقي"، حيث ستتناول الزيارة بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، على النحو الذي يدعم عملية التنمية ويحقق مصالح شعوب المنطقة.

قمة ثلاثية بين رؤساء مصر والصومال وإريتريا

وذكرت تقارير إعلامية صومالية بأن قمة ثلاثية بين رؤساء مصر والصومال وإريتريا تعقد اليوم الخميس في العاصمة الإريترية أسمرة.

ووصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى أسمرة، أمس الأربعاء، وكان في استقباله نظيره الإريتري أسياس أفورقي، حيث كشفت التقارير أن زيارة الرئيس الصومالي إلى أسمرة هدفها المشاركة في قمة ثلاثية بين رؤساء مصر والصومال وإريتريا مرتقبة.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.