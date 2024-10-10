الرعاية الصحية: الانتهاء من إعداد 450 بروتوكولًا إكلينيكيًا للأمراض الأكثر انتشارا

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماعًا موسعًا مع عدد من قيادات الهيئة.

حضر الاجتماع عبر تقنية زووم مدراء الفروع والمنشآت الصحية والمديرين الطبيين ورؤساء الأقسام الإكلينيكية والأطباء في جميع المستويات، من الاستشاريين إلى المقيمين، في المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

آخر مستجدات مبادرة هيئة الرعاية الصحية لتوحيد وتنميط البروتوكولات الإكلينيكية

جاء الاجتماع لمتابعة آخر مستجدات مبادرة هيئة الرعاية الصحية (مرجعية) لتوحيد وتنميط البروتوكولات الإكلينيكية للتشخيص والعلاج بمستشفيات الهيئة على المستويين الاستراتيجي والتنفيذي. وتم ذلك بمقر الهيئة الرئيسي في القاهرة.

وتابع الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، تقديم آخر التحديثات حول سير عمل البروتوكولات وتقييم فعالية التدريب المقدم للأطباء ورؤساء الأقسام.

كما اطلع على ملاحظات المشاركين حول التطبيق العملي للبروتوكولات الإكلينيكية ومدى تأثيرها على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، حيث تم مناقشة بعض المحاور المهمة للأطباء خلال تطبيق البروتوكولات وسبل تعزيز فعالية هذه التطبيقات لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

وأعلن رئيس هيئة الرعاية الصحية، نتائج المبادرة مشيرًا إلى الانتهاء من إعداد أكثر من 450 بروتوكولًا إكلينيكيًا لـ 28 قسمًا من الأقسام الإكلينيكية المتعلقة بالأمراض الأكثر شيوعًا وأهمية حتى الآن، مؤكدًا العمل على إتمام جميع البروتوكولات الإكلينيكية بالتزامن مع الملتقى السنوي الخامس للهيئة في نوفمبر المقبل.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أنه تم الانتهاء من تدريب أكثر من 94% من رؤساء الأقسام الإكلينيكية والأطباء في جميع المستويات من الأطباء الاستشاريين إلى الأطباء المقيمين على البروتوكولات الإكلينيكية الموحدة حتى الآن، لافتًا إلى أن نسبة التدريب بلغت 100% في أقسام الأنف والأذن و99% في أقسام الكلى والمسالك و98.5% في أقسام المخ والأعصاب.

لجنة لاختيار 15 من رؤساء الأقسام الإكلينيكية و5 من المديرين الطبيين

ووجه الدكتور السبكي خلال الاجتماع بتشكيل لجنة لاختيار 15 من رؤساء الأقسام الإكلينيكية و5 من المديرين الطبيين الأكثر تميزًا للحصول على منحة ممولة بالكامل للمشاركة في برامج تدريبية وتبادل خبرات مع مجموعة مستشفيات FOCH الفرنسية، بناءً على معايير أهمها التميز الإكلينيكي ونسب رضا العاملين والمنتفعين، وذلك ضمن نتائج منتدى الأعمال المصري الفرنسي الذي شاركت فيه الهيئة لهذا العام.

وأشاد الدكتور أحمد السبكي بأداء القائمين على مبادرة (مرجعية)، قائلًا: "ما أنجزتموه غير مسبوق ويستحق الإشادة والتقدير وله أثر إيجابي على تميز وجودة الخدمات الصحية"، حيث وجه بصرف مكافأة استثنائية لرؤساء الأقسام الإكلينيكية القائمين على التدريب ومكافآت تشجيعية للأطباء الذين أنهوا التدريب بنجاح.

ووجه الدكتور السبكي بخصم حافز الجدارة 20% لكل من تخلّف عن التدريب على البروتوكولات الإكلينيكية الموحدة، بالإضافة إلى ربط صرف حافزي التأمين الصحي الشامل والجدارة بالانتهاء من التدريب اعتبارًا من نوفمبر المقبل، مع ربط 5% من تقييم أداء الأطباء بالالتزام بالبروتوكولات، بناءً على تقييم لجنة ثلاثية من إدارات المراجعة الداخلية والجودة والحوكمة الإكلينيكية والمديرين الطبيين لضمان استمرارية تطبيق أفضل الممارسات وتحسين مخرجات الرعاية الصحية.

وكلف السبكي بإعداد مشروع قرار لربط حافز الجدارة للأطباء الجدد في المنشآت الصحية التابعة للهيئة باجتياز التدريب على البروتوكولات الإكلينيكية الموحدة. كما قام بتشكيل لجنة رباعية من رؤساء ومدراء ومشرفي المبادرة والتدريب لاعتماد انتهاء التدريب، ووجه بربط اختبارات اجتياز التدريب إلكترونيًا عبر منظومة HITS.

توحيد وتنميط البروتوكولات الإكلينيكية للتشخيص والعلاج

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن التميز في الرعاية الصحية يبدأ من توحيد وتنميط البروتوكولات الإكلينيكية للتشخيص والعلاج، تليه الابتكارات، تشكل أساس الإدارة المثلى في هذا المجال. وشدد على ضرورة وجود أدوات لضمان استدامة هذا النجاح، من أبرزها تدريب الملتحقين الجدد والمتابعة المستمرة والتقييم الدوري للكوادر الحالية مع استمرار ربط الحوافز بالتزام التطبيق والتدريب.

ولفت السبكي إلى أن المراحل القادمة من المبادرة ستشمل أتمتة ودمج البروتوكولات الإكلينيكية مع التصنيف الدولي للأمراض ICD-11، مع استمرار المتابعة والتقييم الدوري للالتزام بالتطبيق لضمان التميز على المستوى الإكلينيكي وتقديم خدمات بجودة واحترافية وجدارة إكلينيكية، مشيرًا إلى أنه سيتم قياس نتائج توحيد وتنميط البروتوكولات وتوثيقها علميًا.