تشكيل إيطاليا المتوقع ضد بلجيكا في تصفيات دوري الأمم الأوروبية

دوري الأمم الأوروبية، يستضيف منتخب إيطاليا نظيره منتخب بلجيكا، مساء اليوم الخميس، على ملعب أوليمبكو بالعاصمة روما، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

تشكيل إيطاليا المتوقع أمام بلجيكا في تصفيات دوري الأمم الأوروبية



حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - ريكاردو كالافيوري - أليساندرو بستوني - راؤول بيلانوفا.



خط الوسط: فيديريكو دي ماركو - نيكولو باريلا - صامويل ريتشي - ساندرو تونالي.



خط الهجوم: جياكومو راسبادوري - ماتيو ريتيجي



تشكيل بلجيكا المتوقع أمام إيطاليا في تصفيات دوري الأمم الأوروبية



حراسة المرمى: كوين كاستيلس

خط الدفاع: تيموتي كأس تاني - ووت فايس - آرثر ثياتي - زينو ديباست.

خط الوسط: أمادو أونانا - يوري تيليمانس - دودي لوكيباكيو - لياندرو تروسارد.

خط الهجوم: جيريمي دوكو - ويس أوبيندا

موعد مباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية



وتقام مباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية في تمام العاشرة إلا ربع 9:45 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية



سيتم نقل مباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية عبر قناة "Bein Sports HD4".



ويتواجد منتخب إيطاليا متصدر المجموعة بـ 6 نقاط، بجانب فرنسا وبلجيكا، أصحاب المركزين الثاني والثالث، بالإضافة لمنتخب آخر يحتل مؤخرة الترتيب.



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