الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل إيطاليا المتوقع ضد بلجيكا في تصفيات دوري الأمم الأوروبية

إيطاليا ضد بلجيكا
إيطاليا ضد بلجيكا

دوري الأمم الأوروبية، يستضيف منتخب إيطاليا نظيره منتخب بلجيكا، مساء اليوم الخميس، على ملعب أوليمبكو بالعاصمة روما، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

 

تشكيل إيطاليا المتوقع أمام بلجيكا في تصفيات دوري الأمم الأوروبية


حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما
خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - ريكاردو كالافيوري - أليساندرو بستوني - راؤول بيلانوفا. 


خط الوسط: فيديريكو دي ماركو - نيكولو باريلا - صامويل ريتشي - ساندرو تونالي. 


خط الهجوم: جياكومو راسبادوري - ماتيو ريتيجي


تشكيل بلجيكا المتوقع أمام إيطاليا في تصفيات دوري الأمم الأوروبية


حراسة المرمى:  كوين كاستيلس
خط الدفاع: تيموتي كأس تاني - ووت فايس - آرثر ثياتي - زينو ديباست. 
خط الوسط: أمادو أونانا - يوري تيليمانس - دودي لوكيباكيو - لياندرو تروسارد. 
خط الهجوم: جيريمي دوكو - ويس أوبيندا

 

موعد مباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 


وتقام مباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية في تمام العاشرة إلا ربع 9:45 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 


سيتم نقل مباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية  عبر قناة "Bein Sports HD4".


ويتواجد منتخب إيطاليا متصدر المجموعة بـ 6 نقاط، بجانب فرنسا وبلجيكا، أصحاب المركزين الثاني والثالث، بالإضافة لمنتخب آخر يحتل مؤخرة الترتيب.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 


 

إيطاليا دوري الأمم الأوروبية بلجيكا بطولة دوري الأمم الأوروبية موعد مباراة إيطاليا وبلجيكا

مواد متعلقة

مباريات الأسبوع، منتخب مصر مع موريتانيا.. فرانكفورت ضد البايرن.. إيطاليا وبلجيكا (إنفوجراف)

تشكيل منتخب إيطاليا أمام الكيان الصهيوني بدوري الأمم الأوروبية

الأكثر قراءة

حقيقة امتناع الطلاب عن الالتحاق بقسم الفلسفة في آداب القاهرة

وسط قلق إثيوبيا، أديس أبابا تترقب نتائج زيارة الرئيس السيسي لإريتريا

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024

تفسير حلم المطعم في المنام وعلاقته بالبعد عن ارتكاب الأخطاء والذنوب

بالقوة الضاربة، تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام موريتانيا

قمة ثلاثية بين مصر والصومال وإريتريا في أسمرة اليوم

غلق دار أيتام للبنات بالجيزة لوجود قصور في الخدمات (صور)

تأكيدًا لـ فيتو، البيئة تحذر من تدهور جودة الهواء خلال الأيام المقبلة (فيديو)

منوعات

المزيد

علماء روس يبتكرون تقنية لزيادة مقاومة المعادن للتآكل

حماية "VIP "، أمن المغنية تايلور سويفت يثير الجدل في بريطانيا

ووقعت الواقعة، إعصار ميلتون يضرب وسط ولاية فلوريدا الأمريكية (فيديو)

مبان ستمحى من على وجه الأرض، بايدن يحذر سكان فلوريدا من أكبر كارثة منذ قرن

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس 10-10-2024 بالأسواق

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 بالأسواق

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024

سعر اليورو اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 في البنوك ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

يساعد في علاج أخيه مريض السرطان.. التعليم تتعاطف مع الطالب بائع السبح في محطات المترو (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المطعم في المنام وعلاقته بالبعد عن ارتكاب الأخطاء والذنوب

ممكن حد يعمل لحد سحر بتعطيل الزواج؟ الإفتاء تحسم الجدل

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 10-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية