معلومات الوزراء: أولوية إتاحة وحدات سكنية لذوي الهمم (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجرافًا جديدًا (أولوية إتاحة وحدات سكنية لذوي الهمم).

وصرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تقرر إتاحة نسبة 5% "330 وحدة" من إجمالي 6575 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفور، فى 15 مدينة جديدة، لذوي الهمم أو ذويهم بولاية، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير سبل الرعاية والاهتمام بأبناء الوطن من ذوى الهمم.

وأوضح وزير الإسكان، أنه يتم التقدم لحجز الوحدات من خلال الموقع الإلكتروني "مسكن - محور الوحدات" (www.reserve.newcities.gov.eg‏)، وستتم إتاحة كراسات الشروط موضحًا بها أسلوب السداد والمواقع والأسعار والمساحات والتقدم للحجز، من خلال موقع "مسكن - محور الوحدات" اعتبارًا من يوم الأحد 27/10/2024، وحتى يوم الخميس 26/12/2024، ويتم التخصيص بنظام القرعة العلنية، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إجرائها لاحقًا.