"معلومات الوزراء" ينشر إنفوجرافا عن وظائف قطاعات الطاقة المتجددة

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجرافًا جديدًا بعنوان (عام 2023 شهد أعلى زيادة على الإطلاق في وظائف قطاعات الطاقة المتجددة).

وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تقريرًا بعنوان "الطاقة المتجددة والوظائف - المراجعة السنوية لعام 2024" يؤكد أهمية السياسات والاستثمارات الشاملة لدعم بناء قوة عاملة ماهرة ومتنوعة، مشيرًا إلى أن عام 2023 شهد أكبر زيادة على الإطلاق في وظائف الطاقة المتجددة؛ حيث ارتفعت الوظائف في قطاعات الطاقة المتجددة من 13.7 مليون وظيفة في عام 2022 إلى 16.2 مليون وظيفة في عام 2023.