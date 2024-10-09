"حماية المستهلك" يقود حملة رقابية لضبط أسعار السلع بالأسواق

قاد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، مساء اليوم الأربعاء حملة رقابية مكبرة علي الأسواق بمنطقة شبرا بنطاق محافظة القاهرة، برفقة الإدارات المعنية بالرقابة علي الأسواق ، و45 من مأموري الضبط القضائي بالجهاز.

وذلك للمتابعة الميدانية لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن السبع سلع الإستراتيجية، والقرار رقم 171 الصادر من وزير التموين، والذي تضمن تنظيم تداول السلع الاستراتيجية السبعة ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.



- بدأت الجولة بتفقد رئيس الجهاز، عددًا من السلاسل التجارية لبيع المواد الغذائية بمنطقة شبرا ،لمتابعة السلع الغذائية وخاصة الاستراتيجية منها والتأكد من الإعلان عن الأسعار والبيع وفقًا للأسعار المُعلنة.، والتأكد من إلتزام التجار والبائعين بالإعلان عن الأسعار ووفرة السلع وإتاحتها والتأكد من عدم حجب السلع الأساسية عن التداول وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن السبع سلع الإستراتيجية.



كما تفقد رئيس جهاز حماية المستهلك عددا من أفران العيش السياحية والإفرنجية لمتابعة مدى الالتزام بالأسعار والأوزان المُعلنة والبيع وفقًا لما هو مُعلن عنه.



وحرص رئيس الجهاز، خلال جولته، علي لقاء المواطنين وسؤالهم عن جودة السلع والمنتجات، ومدى رضاهم عن الأسعار وذلك بعد القرارات الأخيرة المنظمة لتداول السلع بالأسواق وإتاحتها للمواطنين والقرار رقم 3071 بشأن تداول السبع سلع الإستراتيجية .

وأوضح المواطنين أن هناك وفرة وإتاحة لكافة السلع الغذائية عما كان من قبل، وأن هناك سلعا بالفعل قد تأثرت بالانخفاضات ولا زال بعض السلع انخفاضها بطيئ، مُطالبين رئيس الجهاز بضرورة استمرار التواجد الميداني والمتابعة الدورية في الأسواق لتحقيق مزيد من الانضباط وانخفاض أسعار السلع .

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن هناك حملات رقابية مستمرة على كافة الأسواق التجارية، لمتابعة أسعار السلع وضبط الأسواق للتصدي لأية ممارسات احتكارية أو أي سلوك غير منضبط.

- وأسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفات والممارسات السلبية غير المنضبطة ، وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم علي الفور للنيابة العامة.

وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها بين عدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية، والبيع بأزيد من السعر المعلن، وتداول سلع غذائية مجهولة المصدر.

وأشاد رئيس الجهاز خلال الجولة بإلتزام بعض السلاسل والمحال التجارية، من حيث الإعلان عن الأسعار والبيع وفقا للأسعار المُعلنة والإعلان عن تخفيضات للعديد من السلع الغذائية وخاصة الإستراتيجية منها.