محافظ المنوفية يتابع جهود السيطرة على حريق مصنع السادات
تابع مساء اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية لحظة بلحظة إجراءات السيطرة على نشوب حريق بمصنع تنر بكفر داود الجديدة بالسادات.
وأشار المحافظ إلى أنه فور ورود بلاغ الحريق كلف المحافظ الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة السادات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالتواجد بموقع الحادث، مشيرا إلى أنه تم الدفع بعربات الحماية المدنية والإسعاف والوحدة المحلية لموقع الحادث لتقديم الدعم اللازم وإنقاذ الموقف.
لا خسائر فى الأرواح
وأكد محافظ المنوفية أنه تم السيطرة على الحريق وجاري عمليات التبريد ولا توجد أية خسائر بالأرواح وجاري تقييم الموقف وحصر الخسائر.
وأشار محافظ المنوفية إلى استمرار المتابعة على مدار الساعة للحادث حتى انتهاء عمليات التبريد، وأن الأجهزة التنفيذية متواجدة لتقديم الدعم اللازم.
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