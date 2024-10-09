الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

عقيلة صالح يكشف سبب تواجد عناصر فاجنر فى ليبيا

فاجنر، فيتو
فاجنر، فيتو

نفى رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، وجود قوات فاجنر الروسية فى ليبيا، بعلم السلطات المحلية أو باتفاقات رسمية مع موسكو.

 

رد عقيلة صالح على تواجد عناصر فاجنر فى ليبيا

وقال عقيلة صالح، فى معرض إجابته على سؤال بشأن علم السلطات بوجود عناصر فاجنر، على إنه على توجد اتفاقات رسمية مع روسيا بشأن تواجد قوات عسكرية، موضحا أن الفوضى في البلاد سبب تواجد عدة تشكيلات عسكرية مختلفة ومخابرات أجنبية. 

 

رئيس مجلس النواب الليبي يطلب دعم أمريكا فى الاستقرار

وشدد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الذي يزور واشنطن حاليا، أن الولايات المتحدة قادرة على مساعدة ليبيا على تجاوز الانقسام والأزمة السياسية.

واتهم عقيلة صالح، حكومة عبد الحميد الدبيبة، المسيطرة على طرابلس، بأنها فشلت في كل المهام التي جاءت من أجلها وبالتالي "لا توجد حكومة شرعية لا تنال ثقة البرلمان ولا يستطيع البرلمان أن يحاسبها إذا كان هناك فساد".

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