العاصمة الإدارية تستقبل وفد المنتدى العربي للطاقة المتجددة

استقبلت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وفدًا من المنتدى العربي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وذلك في مقر الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستمع الضيوف إلى شرح يوضح أهمية محطة التكييف المركزي وطريقة عملها، ودورها في الحفاظ على الطاقة واستغلالها بالشكل الأمثل لتواكب رؤية الشركة للعاصمة الإدارية الجديدة كمدينة خضراء ومستدامة.

اختتم الوفد الزيارة بجولة داخل محطة التكييف المركزي حيث تعرفوا على مكوناتها، وأبدوا إعجابهم بما وصلت إليه العاصمة الإدارية الجديدة من إنجازات عمرانية وتكنولوجية عالمية.

تمثل هذه الزيارة واحدة من الزيارات الهامة التي تسعى الشركة من خلالها إلى التعريف بالعاصمة الإدارية الجديدة، كمشروع قومي يعقد عليه الوطن العديد من الطموحات والآمال.