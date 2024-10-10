الخميس 10 أكتوبر 2024
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سياسة

الشؤون الخارجية بنقابة الصحفيين تستضيف اليوم سفير الاتحاد الأوروبي

سفير الاتحاد الأوروبي
سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، فيتو

تستضيف لجنة الشؤون الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين، اليوم الخميس، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، كريستيان بيرجر في حوار مفتوح معه تحت عنوان "مصر والاتحاد الأوروبي.. من التعاون إلى الشراكة الإستراتيجية فى ظل تطورات المنطقة"، صرح بذلك حسين الزناتي وكيل النقابة رئيس لجنة الشؤون الخارجية.

 

وأشار الزناتي إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار أنشطة اللجنة الهادفة إلى تعزيز العلاقات مع العالمين العربي والدولي، وفتح حوار فكري لمزيد من التواصل وفهم وتحليل ما يجري الآن من أحداث في المنطقة والعالم بين المؤسسات المصرية والدول الأخرى وممثليها في القاهرة.


وتابع الزناتي، أنه خلال شهر يناير الماضي، اتفقت الدولة المصرية مع الاتحاد الأوروبي على رفع مستوى التعاون إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة، وهي خطوة لمزيد من التعاون الاقتصادي والسياسي.


وأضاف أن هذه الفعاليات تتيح للصحفيين فرصة الاطلاع على المواقف الرسمية للدول تجاه القضايا العربية والدولية، مما يساعدهم على تقديم تغطية صحفية موضوعية، كما تساهم النقاشات في رفع مستوى الوعي حول التحديات والفرص التي تواجه مصر على الساحة الدولية.


يبدأ اللقاء الذي أعده الكاتب الصحفي والإعلامي إسلام أبو المجد في الخامسة مساء بالقاعة المستديرة بالدور الثالث في مبنى النقابة.

 

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نقابة الصحفيين تستضيف سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة نقابة الصحفيين الصحفيين

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