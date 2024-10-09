رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد محطة قطارات الصعيد ببشتيل
تفقد رئيس هيئة السكة الحديد وقيادات الهيئة محطة قطارات الصعيد ببشتيل، مساء اليوم، لوضع اللمسات الأخيرة استعدادا لافتتاحها أول الأسبوع المقبل.
جولة محطة بشتيل
وتعتبر محطة قطارات صعيد مصر من أكبر المحطات بعد محطة القاهرة وتم بناؤها على الطراز الفرعونى وتعتبر من أحدث المحطات التى تم تشييدها.
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