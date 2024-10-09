السيطرة على حريق داخل أرض زراعية في المنيا
تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في أرض زراعية وكان قد امتد إلى عدد من أشجار النخيل في إحدى القرى التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لبدء التحقيقات.
السيطرة على حريق داخل أرض زراعية بقرية في المنيا
ورد بلاغ إلى الأجهزة الأمنية عبر غرفة عمليات النجدة، يفيد باندلاع حريق كبير داخل الأرض الزراعية في قرية منتوب.
حريق في المنيا
على الفور، توجهت فرق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تمكنت القوات من احتواء الحريق دون تسجيل أي إصابات بشرية.
تم إعداد المحضر اللازم من قبل الجهات المعنية وإخطار النيابة العامة لمتابعة سير التحقيقات.
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