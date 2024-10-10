قرارات النيابة في حادث انقلاب سيارة أعلى صحراوي أطفيح

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في إصابة شخصين إثر حادث انقلاب سيارة أعلى صحراوي أطفيح، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

حادث مروري في الجيزة

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي بمنطقة أطفيح بوقوع حادث مروري، وانتقلت سيارات الإسعاف، وتبين انقلاب سيارة نتج عنها إصابة شخصين وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وتسبب الحادث في ظهور كثافات مرورية للقادم من مناطق الصف اتجاه مناطق الجنوب، وانتقلت أوناش المرور، وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.