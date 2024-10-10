تجديد حبس عاطل وزوجته عثر بحوزتهما علي كمية من مخدر الهيروين بأوسيم

جدد قاضي المعارضات بالجيزة حبس عاطل وزوجته، عثر بحوزتهما علي كمية كبيرة من جوهر مخدر الهيروين وسلاح ناري بدائرة مركز شرطة أوسيم، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين عثر بحوزتهما "15 أسطوانة لمخدر الهيروين، 10 لفافات لذات المخدر، سلاح ناري، هاتف محمول، مبلغ مالي"، وأن المواد المخدرة يستخدمونها في الاتجار، متخذين من دائرة المركز وكرا لمزاولة أعمالهما الإجرامية.

القبض على المتهمين بالجيزة

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطل وزوجته بالاتجار في المواد المخدرة.



وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما "15 أسطوانة لمخدر الهيروين، 10 لفافات لذات المخدر، سلاح ناري، هاتف محمول، مبلغ مالي" جرى اقتيادهما إلى ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.