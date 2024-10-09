حكام تونس يعلنون مقاطعة جميع أنشطة كرة القدم

وجه حكام كرة القدم في تونس، خطابا إلى الهيئة التسييرية للاتحاد التونسي لكرة القدم، برئاسة كمال إيدير بمقاطعة جميع الأنشطة الكروية التابعة للاتحاد في مختلف البطولات والدرجات.

المستحقات سبب إضراب حكام تونس

وأكدت إذاعة "ديوان" التونسية أن الحكام أعلنوا مقاطعة النشاط الكروي في تونس لحين تسوية مستحقاتهم المتأخرة لدى الاتحاد.

وأوضح الحكم في خطابهم للاتحاد تمسكهم بالحصول بمستحقاتهم المتأخرة من الموسم الماضي والمستحقات المتأخرة عن مواسم أخرى سابقة قبل العودة من جديد لإدارة المباريات.

وشدد الحكام في خطابهم الموجه للاتحاد التونسي على رفضهم أن يوظف أي مسؤول أو أي جهة مطلبهم المشروع تحت أي شعار أو مسمى يخدم أهدافا أخرى.

وتقدم ناجي الجويني المشرف على إدارة التحكيم في الاتحاد التونسي أمس الثلاثاء باستقالته من منصبه وفقا لما أعلن عنه الاتحاد التونسي في بيان رسمي على أن يتم البت في هذه الاستقالة خلال الأيام القليلة المقبلة.