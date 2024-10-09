التصريح بدفن جثة طالب لقي مصرعه غرقا أثناء إنقاذ صديقه بأبو النمرس
أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة طالب لقي مصرعه غرقا في مياه النيل أثناء محاولته إنقاذ صديقه، وذلك بعد العثور علي جثته بعد 4 أيام من البحث.
وكشفت التحقيقات أنه عقب نزول "كريم ج ا" طالب لمياه النيل في محاولة لإنقاذ صديقه الذي استغاث من الغرق، ولعدم إجادته السباحة، جرفته المياه، ولقي مصرعه غرقا، فيما نجأ صديقه، وتم انتشال الجثة بعد 4 أيام بمنطقة منيل شيحة بأبو النمرس.
انتشال جثة طالب في الجيزة
وانتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بعد 4 أيام من البحث جثة طالب لقي مصرعه غرقا في مياه النيل، أثناء محاولته إنقاذ صديقه، ولكنه لقي مصرعه بينما نجا صديقه بمنيل شيحة بأبو النمرس.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بغرق طالب في مياه النيل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري إلي محل البلاغ، وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.