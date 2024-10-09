التصريح بدفن جثة طالب لقي مصرعه غرقا أثناء إنقاذ صديقه بأبو النمرس

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة طالب لقي مصرعه غرقا في مياه النيل أثناء محاولته إنقاذ صديقه، وذلك بعد العثور علي جثته بعد 4 أيام من البحث.

وكشفت التحقيقات أنه عقب نزول "كريم ج ا" طالب لمياه النيل في محاولة لإنقاذ صديقه الذي استغاث من الغرق، ولعدم إجادته السباحة، جرفته المياه، ولقي مصرعه غرقا، فيما نجأ صديقه، وتم انتشال الجثة بعد 4 أيام بمنطقة منيل شيحة بأبو النمرس.

انتشال جثة طالب في الجيزة

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بعد 4 أيام من البحث جثة طالب لقي مصرعه غرقا في مياه النيل، أثناء محاولته إنقاذ صديقه، ولكنه لقي مصرعه بينما نجا صديقه بمنيل شيحة بأبو النمرس.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بغرق طالب في مياه النيل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري إلي محل البلاغ، وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.