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حوادث

12 أكتوبر، محاكمة 3 متهمين بإطلاق نيران على صالة ألعاب في أوسيم

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

تنظر محكمة الجيزة يوم السبت 12 أكتوبر محاكمة 3 متهمين بإطلاق نيران وزجاجات على صالة ألعاب رياضية في أوسيم.

 

أولى جلسات محاكمة عباس العو ونجله

وأحالت النيابة العامة في الجيزة، 3 متهمين بينهم «ع. ال» في القضية رقم 3473 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ، المقيدة برقم 3411 لسنة 2020 كلي شمال الجيزة، لاتهامهم بإطلاق نيران وزجاجات على صالة ألعاب رياضية في أوسيم، إلى محكمة أمن الدولة العليا.

 

قرار اتهام عباس العو ونجله في قضية صالة أوسيم

اتهمت النيابة العامة في شمال الجيزة، كلا من "ع ع" ونجله "أ ع"، والثالث “س س”، بأنهم في 15 يوليو 2020 بدائرة مركز شرطة أوسيم في الجيزة، استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهما محمود حسين وعصام عبدالكريم.

 

وقالت تحقيقات النيابة العامة، إن المتهمين قصدوا من ذلك ترويع المجني عليهما وتخويفهما وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهما لفرض السطوة عليهما واتحدت إرادتهم، فأعدوا لذلك أسلحة نارية خرطوش وأدوات زجاجات فارغة وحجارة، وتوجهوا إلى محل الواقعة، وأطلقوا أعيرة نارية لإرهابهما، وألقوا الزجاجات والحجارة اتجاه صالة الألعاب الرياضية المملوكة للمجني عليه الأول.

وتابعت تحقيقات النيابة في الجيزة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية وذخائر مما يستعمل على الأسلحة النارية وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وأتلفوا عمدا أموالا ثابتة ومنقولة للمجني عليه محمود حسين.

 

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