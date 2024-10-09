حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء في دكرنس بالدقهلية

ترأس المحاسب هاني سليمان رئيس مجلس مركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية حملة مكبرة للتصدى لمخالفات البناء بنطاق المركز فى المهد.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بشأن التصدى لمخالفات البناء بنطاق المركز فى المهد

وتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.



حيث قامت رئاسة مركز ومدينة دكرنس برئاسة المحاسب هانى سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس

بتنفيذ ازاله اعمده وفك شده خشبيه بالمدينه وتمت الازاله الكليه للبناء المخالف، وحمله اخري تمكنت من تنفيذ ازالات بعزبة مرشاق وتمت الازاله الكلية.



وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاََ للقانون وعرض المخالفين علي النيابة المختصة، في حضور نواب المركز محمد عوض عبد الجليل والمهدى محمد المهدى وإشرف مديري الازالات ومعاونيهم.

أكد رئيس دكرنس أنه سيتم إستبعاد أي موظف أومسئول متقاعس عن أداء عمله لافتًا إلى أنه لاتهاون فى حق الدولة وسيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض الواقع بدون ترخيص.



وأكد أن الحكومة تعمل على حماية مقدرات الدولة وممتلكاتها من أي عبث أو تعديات ونحن بدورنا كتنفيذيين لن نسمح بمخالفة القانون موضحًا أن أي مخالفات تُرْصَد من خلال القمر الصناعي كمتغير لحظة بلحظة فاحرض دائمًا أن يكون متغيرك قانوني لعدم المسائلة القانونية.



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