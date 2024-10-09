الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء في دكرنس بالدقهلية

تنفيذ ازالة بدكرنس،
تنفيذ ازالة بدكرنس، فيتو

ترأس المحاسب هاني سليمان رئيس مجلس مركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية حملة مكبرة  للتصدى لمخالفات البناء بنطاق المركز  فى المهد.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بشأن التصدى لمخالفات البناء بنطاق المركز  فى المهد    
وتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.
 
حيث قامت رئاسة مركز ومدينة دكرنس برئاسة المحاسب هانى سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس
  بتنفيذ ازاله اعمده وفك شده خشبيه بالمدينه  وتمت الازاله الكليه  للبناء المخالف، وحمله اخري تمكنت من تنفيذ ازالات  بعزبة مرشاق وتمت الازاله الكلية.


وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاََ للقانون وعرض المخالفين علي النيابة المختصة، في حضور نواب المركز  محمد عوض عبد الجليل والمهدى محمد المهدى وإشرف مديري الازالات ومعاونيهم.

أكد رئيس دكرنس أنه سيتم إستبعاد أي موظف أومسئول متقاعس عن أداء عمله لافتًا إلى أنه لاتهاون فى حق الدولة وسيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض الواقع بدون ترخيص.


وأكد  أن الحكومة تعمل على حماية مقدرات الدولة وممتلكاتها من أي عبث أو تعديات ونحن بدورنا كتنفيذيين لن نسمح بمخالفة القانون موضحًا أن أي مخالفات تُرْصَد من خلال القمر الصناعي كمتغير لحظة بلحظة فاحرض دائمًا أن يكون متغيرك قانوني لعدم المسائلة القانونية.
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اتخاذ الاجراءات اللازمة التصدى لمخالفات البناء التصدى بكل حزم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بدون ترخيص محافظة الدقهلية مركز دكرنس مركز ومدينة دكرنس مخالفات البناء

مواد متعلقة

انتظام صرف الخل والصلصة والطحينة واللبن على بطاقات التموين

بوليفيا تنضم إلى دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل

السيسي: حريصون على تعزيز التعاون مع تونس والتصدي لتحديات الأمن القومي العربي

الإمام الأكبر يؤكد استعداد الأزهر إنشاء مراكز لتعليم اللغة العربية بإندونيسيا

الأكثر قراءة

مدبولي: نقترب من السيناريو الأسوأ في المنطقة ومستعدون لاقتصاد الحرب

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات الأربعاء

بعد فسخ عقده مع مودرن، الجونة يضم نجم الأهلي السابق

اقتصاد الحرب، هل تعيد مصر تطبيق بنود ميزانية معركة أكتوبر بعد 51 عاما

مدبولي: مصر تمتلك جيشا قادرا على حمايتها وصيانة مقدراتها

الرصاص قبل الطعام، ماذا يعنى تطبيق الدول نموذج اقتصاد الحرب؟

سقوط طائرة حربية تابعة للقوة الجوية فى الكويت واستشهاد قائدها

بيان سعودي عاجل بشأن الوضع الصحي للملك سلمان

منوعات

المزيد

هجوم غير مبرر، رجل يصفع طفلة ويهددها بقتل والديها في برشلونة

للتوعية بسرطان الثدي، نائبة في البرلمان التركي تخلع شعرها المستعار (فيديو)

نجل قديروف يدعو مقاتلي الشيشان للتخلي عن موسيقى البوب

لها بصمة ضوئية غريبة، العلماء يكتشفون مجرة لا تشبه أي شيء رأوه من قبل

المزيد

خدمات

المزيد

320 جنيها تراجعا في سعر الجنيه الذهب

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 9-10-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي والسبيط في سوق العبور

خدمات جديدة للتيسير على الطلاب في المترو

المزيد

انفوجراف

رحلة التضخم خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الغفران والرحمة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 49 من سورة الحجر (فيديو)

أمين الفتوى يوضح الفرق بين الرشوة والهدية والإكرامية (فيديو)

ما حكم الشرع في إقامة العقيقة للمولود؟ الإفتاء توضح آراء الفقهاء

المزيد
الجريدة الرسمية