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أخبار مصر

وزير العدل يوجه بتقديم خدمات الفحص الطبي بعيادات مكافحة العنف ضد المرأة والطفل

المستشار عدنان فنجري
المستشار عدنان فنجري وزير العدل

وجه المستشار عدنان فنجري  وزير العدل بتقديم خدمات الفحص الطبي بعيادات مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، وهي عيادات مجهزة لإجراء الفحص الطبي الشرعي المتخصص لحالات التعدي علي المرأة والطفل والتي تعزز إجراءات التحقيق في الدعاوي ذات الصلة وتوفير العناية الطبية اللاحقة عليها.

 

و تهدف إلى التيسير على المواطنين، وتم تشغيل عيادة العنف ضد المرأة والطفل بمحافظات ( القاهرة – الإسكندرية – المنصورة – أسيوط )، كما تم افتتاح عيادة للعنف ضد المرأة والطفل بمدينة طنطا،وقد بلغ عدد الحالات الواردة لتلك العيادات منذ إطلاق المبادرة ٨٥ حالة. 

 

يأتي ذلك في إطار مشاركة وزارة العدل في مبادرة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان "والتي تستهدف العمل على تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية. 

 

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