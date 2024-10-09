الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

السيسى يهنئ قيس سعيد هاتفيًا بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية التونسية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو
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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالًا هاتفيًا بالرئيس التونسي قيس سعيد، لتقديم التهنئة بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية التونسية الشقيقة، معربًا عن خالص تمنياته للرئيس التونسي بالنجاح والتوفيق في أداء مهامه خلال فترة رئاسته الجديدة.

كما أكد الرئيس حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المشتركة، فضلًا عن استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين تجاه التصدي للتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي.

ومن جانبه؛ أعرب الرئيس التونسي عن تقديره البالغ للفتة الكريمة من الرئيس، مؤكدًا عمق وقوة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، ومشيدًا بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور لافت على مختلف الأصعدة، ومشددًا على حرص بلاده على تعزيز التعاون والتنسيق مع مصر ودفعه إلى آفاق أرحب، تلبي تطلعات الشعبين المصري والتونسي الشقيقين.

 

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الرئيس التونسي قيس سعيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس التونسي العلاقات الثنائية

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