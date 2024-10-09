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أخبار مصر

لجنة رقابية على مشروع جمعيتي بالفيوم لتحسين الأداء وإحكام الرقابة

مشروع جمعيتي, فيتو
مشروع جمعيتي, فيتو

شكلت الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية  لجنة بمحافظة الفيوم للتفتيش على المنافذ التابعة لمشروع جمعيتي بالمحافظة. 

يأتي تشكيل اللجنة بغرض تعزيز الرقابة وتحسين الأداء في المشروع الذي يهدف إلى دعم الأسر المصرية من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

وتضم اللجنة المشكلة بالفيوم كلا من،  وائل ممدوح السيد يوسف مدير إدارة المتابعة المالية بمشروع "جمعيتي"، حمادة جمال محمد مصطفى محاسب مراجع أول بالمشروع، محمد حسني خضر بادي محاسب مراجع ثانٍ بالقطاع المالي، علاء صلاح صادق أبوسريع عطية مفتش ثالث بإدارة التفتيش العام، سعيد أحمد عبداللطيف علي- مفتش ثالث بإدارة التفتيش العام، أحمد عاطف عبدالفتاح عبدالغفار- محاسب مراجع ثالث بالقطاع المالي.

يأتي القرار بعد صدور عدد من الشكاوي بشأن مشروع جمعيتي، حيث تسعى وزارة التموين من خلال هذا اللجنة  إلى ضمان جودة الخدمات المقدمة في مشروع جمعيتي،   وتحقيق أهدافه في توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

 

ويهدف المشروع إلى زيادة شبكة التوزيع للمنافذ الثابتة بالوزارة لتكون شبكة منتظمة ومنضبطة وتوفير السلع الأساسية والتموينية بكميات كبيرة وأسعار مناسبة وكذلك توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.

 

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الشركة المصرية لتجارة الجملة توفير السلع الغذائية دعم الأسر المصرية جمعيتي

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