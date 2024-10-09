الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء فى الأسواق خلال التعاملات المسائية

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، داخل الأسواق المحلية وخلال التعاملات المسائية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4062 جنيها. 

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3555 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 3047 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 28440 جنيهًا.

اسعار الذهب فى البورصة العالمية 

واصلت أسعار الذهب الهبوط لسادس جلسة على التوالي، الأربعاء، لتحوم بالقرب من أدنى مستوى في أسبوعين الذي سجلته أمس الثلاثاء، وسط تراجع التوقعات بخفض أكبر لأسعار الفائدة مع تحول تركيز المتعاملين إلى محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وترقب بيانات التضخم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2616.71 دولار للأونصة بحلول الساعة 0903 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى منذ 20 سبتمبر أمس الثلاثاء. واستقرت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر في الولايات المتحدة عند 2635.20 دولار.

ويعد الذهب الذي لا يدر عائدا استثمارا مفضلا في أوقات انخفاض أسعار الفائدة.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في سبتمبر الساعة 1800 بتوقيت جرينتش. 

كما يترقب المتعاملون تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي غدا الخميس وبيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.64 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 951.26 دولار بينما انخفض البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1016.86 دولار.

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