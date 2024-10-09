الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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حوادث

النيابة الإدارية تحقق في واقعة تحرش مدرس بطالبة بالجيزة

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

قرر المستشار عبد الراضي صِدِّيق  رئيس هيئة النيابة الإدارية، فتح تحقيقٍ عاجلٍ حيال ما رصده مركز الإعلام والرصد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تضرر طالبة بالمرحلة الإعدادية من تحرش مدرس يعمل بإحدى مدارس محافظة الجيزة بها.

النيابة الإدارية تحقق في واقعة تحرش 

وكلف النيابة الإدارية للتعليم بمحافظة الجيزة بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير

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النيابة الإدارية إختصاصات النيابة الإدارية اختصاصات النيابة التربية والتعليم

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