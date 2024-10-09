النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في مصرع نقاش بعد اختلال توازنه بـ أكتوبر

استمعت النيابة لأقوال شهود العيان في مصرع نقاش بعد اختلال توازنه، أثناء عمله بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة، وأمرت النيابة بعرض الجثة علي الطب الشرعي للتعرف علي أسباب الوفاة.

وكشف شهود العيان أنه أثناء قيام عامل نقاشة بدهان شقة بالطابق الثالث، اختل توازنه وسقط، تم نقله للمستشفى، لكنه توفي متأثرا بإصابته.

سقوط شخص من علو في أكتوبر

تلقى المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.