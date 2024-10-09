الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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سياسة

الرحبي: المصريون ساهموا في تأسيس إعلام سلطنة عُمان

لقاء السفير العماني
لقاء السفير العماني بنقابة الصحفيين، فيتو

أكد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة، ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، عمق العلاقات المصرية العمانية، مستعرضًا المراحل التي تظهر عمق العلاقات التاريخية منذ عهد الفراعنة حتى الآن.
 

 

مساهمة المصريين في تأسيس الإعلام العماني

وأوضح  خلال الندوة النقاشية التي نظمتها لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، وكيل النقابة وبحضور النقيب خالد البلشي، وعدد من الصحفيين والإعلاميين المصريين، عندما تأسس الإعلام العماني عام ١٩٧٠ كان أغلبهم من الصحفيين والإعلاميين المصريين  يعملون في المؤسسات الاعلامية في  عُمان وكانوا أحد أهم الأسباب في توطيد العلاقات بين البلدين. 
 

العلاقات التاريخية بين مصر وسلطة عُمان 

وقال:" إن  هناك  تطابق بين وجهات النظر بين البلدين في الجانب السياسي، أما على  الجانب الاقتصادي، فأن هناك  فرص كبيرة لرجال الأعمال المصريين في عمان، وجدوا الكثير من تسهيلات تساعدهم في الاستثمار كما أن هناك كثيرا من رجال الأعمال العمانيين يستثمرون في مصر واستفادوا من التسهيلات التي توفرها مصر لهم للاستثمار بالقاهرة.

وأوضح السفير المعاني أن مصر شهدت طفرة كبيرة في مجال  الإصلاحات في البنيه التحتية والاقتصادية  استفاد منها المستثمرين  العمانيين خلال الفترة الماضية.


وكشف السفير العماني أن سلطنة عمان وضعت خطة ٢٠٤٠  للاقتصاد العماني  ركزت علي خمس محاور أساسية وهي السياحة والاهتمام بموانيء النقل حيث أن عمان تقع سلطنة عُمان في جنوب غرب آسيا في أقصى جنوب شرق شبه الجزيرة العربية على الساحل الجنوبي الشرقي على حدود بحر العرب وخليج عُمان والخليج العربي بين اليمن والإمارات العربية المتحدة. كان ساحل عُمان جزءًا مهمًا  والسلطنة ولدينا ثلاث مواني مهمين في عمان ومنها  مينا الحاويات التي يربط بين الشرق والغرب، وميناء صحار ميناء الدقم، بالإضافة إلى  اهتمام سلطنة عُمان بالتعدين كما عملت عمان علي   التركيز علي الأمن الغذائي من خلال استصلاح الأراضي الزراعية، كما انه حققت اكتفاء ذاتي  في بعض المواد الغذائية وأن خطة ٢٠٤٠ تحقق المرجو منها.

وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين كشفت عنها زيارة جلالة السلطان العام الماضي وزيارة الرئيس السيسي لسلطنة عُمان، وتعد تلك أول زيارة يقوم بها  السلطان لمصر وهي زيارة كانت ناجحة وتؤكد قوة العلاقات بين البلدين. 

٧٠ ألف مصري في سلطنة عمان 

وعن المصريين في سلطنة عُمان، أكد السفير أن هناك نحو ٧٠ ألف مواطن  مصري في عمان يتلقون الرعاية والاهتمام من قبل السلطات في التعليم والإقامة، وأيضًا العمانيين المقيمين في مصر يتلقون  رعاية واهتمامًا كبيرًا من مصر أيضًا".

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