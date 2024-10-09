الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسي يستقبل وزير الخارجية الأردني ويتابع إنشاء مراكز البيانات وإطلاق السحب الحاسوبية (فيديو وصور)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

شهد اليوم الرئاسي استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، والسفير أمجد العضايلة سفير الأردن بالقاهرة.

السيسي يستقبل وزير الخارجية الأردني

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية الأردني نقل للرئيس تحيات شقيقه عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، وهو ما ثمنه الرئيس، مؤكدًا اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية الوثيقة مع الأردن على المستويين الرسمي والشعبي، وسعيهما المشترك للتطوير المستمر لأطر التعاون الثنائي، بما يحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين نحو التنمية والازدهار.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تناول مستجدات الجهود المصرية والأردنية الرامية للتهدئة في المنطقة، حيث تم تأكيد موقف الدولتين الثابت بشأن ضرورة تكثيف الجهود الدولية الجادة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، وإنفاذ الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية لإنقاذ المنطقة من أزمة إنسانية واسعة النطاق، كما تم التشديد على أن الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 تعد الضامن الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في الإقليم، مع تأكيد خطورة مسار التصعيد العسكري، الذي يزيد من تعقيد الموقف، ويدفع نحو احتمالات تهدد على نحو جدي الأمن الإقليمي ومقدرات الشعوب بالمنطقة.

الرئيس السيسي يجتمع مع  عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والمهندس بكر البيومي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء هاني منصور مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، حيث اطلع الرئيس على تطورات إنشاء مراكز البيانات وإطلاق السحب الحاسوبية في مصر، في إطار تنفيذ المحاور المختلفة لاستراتيجية مصر الرقمية، وللبناء على قيام مصر بافتتاح مراكز البيانات العملاقة في أبريل الماضي، وتابع الرئيس في هذا السياق جهود الحكومة لتوفير بيئة مناسبة لتشجيع الاستثمارات العالمية، للاستفادة من التقدم الجاري في البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية في مصر، وفي ظل ما توليه الدولة من أهمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

السيسي يوجه بمواصلة وتكثيف الجهود لتعزيز قدرات الدولة في مجال زيادة الاستثمارات في مراكز البيانات والسحب الحوسبية

وذكر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال الاجتماع بمواصلة وتكثيف الجهود لتعزيز قدرات الدولة في مجال زيادة الاستثمارات في مراكز البيانات والسحب الحوسبية، تعظيمًا للمزايا النسبية التي تتمتع بها مصر في هذا الصدد، سواء من حيث توافر البنية التحتية اللازمة التي تم تشييدها على مدار السنوات الماضية، أو من حيث الموقع الجغرافي لمصر، الذي تتقاطع فيه كابلات البيانات والاتصالات بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، إضافة إلى مرور الغالبية العظمى من إشارات الإنترنت في آسيا وأوروبا عبر مصر، كما شدد الرئيس على الاستمرار في الاهتمام المكثف ببناء القدرات التقنية للشباب المصري، وإعداد كوادر رقمية قادرة على المنافسة بفعالية في سوق العمل المحلي والعالمي.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الاردني الدكتور بدر عبد العاطي الرئيس السيسي عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

مواد متعلقة

السيسي يستقبل الصفدي.. مصر والأردن تؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الدولية الجادة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان.. وتحذران من خطورة مسار التصعيد العسكري الذي يزيد من تعقيد الموقف

السيسي يوجه بتعزيز قدرات الدولة في مجال زيادة الاستثمارات في مراكز البيانات والسحب الحوسبية.. ويشدد على الاستمرار في الاهتمام المكثف ببناء القدرات التقنية للشباب المصري

السيسي يتابع تطورات إنشاء مراكز البيانات وجهود توفير بيئة مناسبة لتشجيع الاستثمارات العالمية

السيسي يشدد على الاهتمام ببناء القدرات التقنية للشباب

السيسي يوجه بزيادة الاستثمارات في مراكز البيانات والسحب الحوسبية

تكليفات رئاسية جديدة لوزير الاتصالات وكبار رجال الدولة

مصر والأردن: الدولة الفلسطينية المستقلة الضامن الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار في الإقليم

مصر والأردن تؤكدان خطورة مسار التصعيد العسكري بالمنطقة

الأكثر قراءة

بيان سعودي عاجل بشأن الوضع الصحي للملك سلمان

بزيادة تصل لـ 55 جنيهًا، ارتفاع أسعار منتجات أوكسي في الأسواق

التأمينات الاجتماعية تكشف حقيقة خصم 2% من معاشات نوفمبر 2024

البنك المركزي يعلن تراجع التضخم في سبتمبر 2024

عبد الواحد السيد: طلبنا تأجيل لقاء بيراميدز لهذا السبب

الأهلي يرحب بانتقال القندوسي لهذا النادي

مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات جديدة، تعرف عليها

البنك الأهلي يقرر تخفيض العائد على الشهادات الدولارية

منوعات

المزيد

نجل قديروف يدعو مقاتلي الشيشان للتخلي عن موسيقى البوب

لها بصمة ضوئية غريبة، العلماء يكتشفون مجرة لا تشبه أي شيء رأوه من قبل

لم تتوقف عن العطس منذ 20 يومًا، سيدة حيرت العالم بمرضها الغامض (فيديو)

خلال 9 أشهر من 2024، انخفاض كبير في أعداد المسافرين بمطار بن جوريون الإسرائيلي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي والسبيط في سوق العبور

خدمات جديدة للتيسير على الطلاب في المترو

انخفاض الجوافة والكانتلوب، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 9-10-2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

ارتفاع أسعار 13 سلعة غذائية بعد زيادة التضخم السنوى لشهر سبتمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو العلق المخلوق منه الإنسان؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم قراءة سورة الكهف في المنام وعلاقته بطول العمر

تفسير صادم لرؤية الميت مريضا فى المنام

المزيد
الجريدة الرسمية