لقاء السفير العماني بنقابة الصحفيين يبدأ بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن العربي

بدأ منذ قليل اللقاء المفتوح مع سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية عبدالله بن ناصر الرحبي، الذي تنظمه لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، بالوقوف دقيقة حداد على كل شهداء الوطن العربي.

وقال "الزناتي" أن هذا اللقاء يأتي في إطار الاطلاع على الموقف العماني من تطورات الأوضاع في المنطقة الآن بالإضافة إلى أوجه التعاون الثنائي مع مصر في الفترة الراهنة ومدى تطورها على المستويين السياسي والاقتصادي.