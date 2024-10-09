مصر تمنح هدية كبرى لـ 3 منتخبات في بطولة أمم أفريقيا للمحليين

منح قرار اتحاد الكرة المصري، بعدم تشكيل منتخب الفراعنة للاعبين المحليين هدية كبرى لمنتخبات شمال أفريقيا قبل بطولة الأمم الأفريقية للمحليين التي تقام في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

وحجزت منتخبات المغرب وتونس وليبيا أماكنها في بطولة أمم إفريقيا للمحليين المقبلة دون خوض التصفيات من منطقة شمال أفريقيا لعدم مشاركة مصر والجزائر في المنافسة.

وسحبت اليوم قرعة تصفيات البطولة وجاءت نتائجها كالتالي..