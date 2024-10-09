الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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سياسة

الحوار الوطنى: استمرار تلقي الآراء والمقترحات حول قضية الدعم حتى 10 أكتوبر

الدعم العيني والنقدي
الدعم العيني والنقدي

أعلن الحوار الوطنى عن بدء العد التنازلي لإنهاء استقبال المقترحات الخاصة بقضية الدعم، وجاء ذلك خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" قائلا: "يسعدنا استقبال كافة الآراء والمقترحات من الخبراء والمختصين والأفراد، وجميع الجهات والكيانات السياسية والحزبية والمجتمعية حتى يوم 10 أكتوبر، لتضمين وجهات النظر المختلفة وثراء المناقشات أثناء الجلسات التي ستناقش قضايا الدعم".

وقالت الصفحة الرسمية لمجلس أمناء الحوار الوطني، على فيسبوك، أن قضية الدعم تعد من القضايا المهمة التى تمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر، مما يستدعي معالجة دقيقة تستند إلى خبرات متعددة ووجهات نظر مختلفة، لضمان الخروج بتوصيات هدفها مصلحة المواطن.

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