تأجيل محاكمة سيدة ونجليها وسائق بتهمة قتل شخص بسبب خصومة ثأرية بالصف

أجلت محكمة جنايات الجيزة جلسة محاكمة أم وابنيها وسائق، لاتهامهم بقتل شخص، بسبب خصومة ثأرية بقرية القصاص بالصف، لجلسة اليوم الخامس من دور نوفمبر المقبل.



وجاء في أمر الإحالة رقم ٦٣٢٧ لسنة ٢٠٢٤ جنايات الصف والمقيدة برقم ٢٤٨٧ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب الجيزة، أن “المتهمين الأول والثاني في يوم ٨ يناير٢٠٢٤، بدائرة مركز شرطة الصف بمحافظة الجيزة، قتلا المجني عليه سعد. س، مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه لخلافات ثأرية بينهما”.

وأضاف أمر الإحالة أن “المتهمين أعدا لذلك سلاحا ناريا طبنجة وذخائر حية، وما أن ظفرا به حيث أيقنا تواجده سلفا حتى باغته الأول بإطلاق أعيرة نارية صوبه، محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته”.



وتابع أمر الإحالة أنهما “شرعا في قتل المجني عليه صبحي. ع.، عمدا بأن أطلق الأول صوبه عيارا ناريا محدثا إصابته الواردة بالتقرير الطبي المرفق قاصدين من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو تدارك المجني عليه بالعلاج”.

وتابع: “أحرز الأول وحاز الثاني حتى الرابع بواسطته سلاحا ناريا بماسورة مشخشخة طبنجة بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز الأول وحاز الثاني حتى الرابع ذخائر حية وطلقات نارية، مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق، دون أن يكون مرخص لهم بإحرازه أو حيازته”.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين الثالث والرابع اشتركا بطرق الاتفاق والمساعدة والتحريض مع المتهمين الأول والثاني في قتل المجني عليه سعد. س، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن حرضا على ارتكاب الواقعة، وبالاتفاق معهما على ارتكابها وكيفية مساعدتهما بأن أمدهما بالأموال والأدوات اللازمة لارتكابها.